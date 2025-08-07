Поиск на сайте
В Гатчине перекроют участок улицы Карла Маркса

В Гатчине в связи с проведением капитального ремонта участка теплотрассы с 11 по 16 августа 2025 года будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Карла Маркса, напротив дома №33.

Рубрики:  Дороги

Движение общественного транспорта в объезд указанного участка при движении от Варшавского вокзала будет осуществляться по улицам Леонова, Володарского и Достоевского, в сторону Варшавского вокзала - улицам Достоевского, Урицкого и Леонова.

Просим планировать маршрут заранее!

По информации администрации Гатчинского округа