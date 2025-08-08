Благотворители Ленобласти могут заявить о себе

«Цель премии — выявить и поддержать активных участников благотворительной деятельности, которые реально способствуют улучшению качества жизни ленинградцев, делают добрые дела, помогают защищать и продвигать наши традиционные ценности», — прокомментировала председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.



Премию получают представители коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций, граждан Российской Федерации, участвующих в благотворительных проектах, а также представителей СМИ и блогеров, освещающих благотворительность.

Номинации премии включают такие категории, как:

· Коллективизм, взаимопомощь и уважение

· Единство народов России

· Служение Отечеству и ответственность за его судьбу

· Гуманизм, милосердие, справедливость

· Крепкая семья

· Созидательный труд

· Преемственность поколений

· Приоритет духовного над материальным

· Голос #КОМАНДЫ47

Заявки принимаются очно по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67, Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области, а также по электронной почте blago47@lenreg.ru или отправкой почтой на указанный адрес.

Награждение состоится в торжественной обстановке в конце года. Лауреаты получат ценные призы и сертификаты.