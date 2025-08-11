Поиск на сайте
12 августа в Гатчине отключат воду

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода по устранению утечки по адресу: ул. Комсомольцев-Подпольщиков д.31, 12 августа 2025г. с 09:00 до окончания работ будет отключено ХВС по адресам:

г. Гатчина, 

пер. Береговой, ул. Западная, ул. Колпанская, ул. Комсомольцев-Подпольщиков, ул. Круговая, ул. Покровская, ул. Полевая, ул. Северная, пер. Северный, ул. Сызранская.