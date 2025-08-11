В Гатчине расчистят водные объекты

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области отмечает, что данные водные объекты не только являются частью природного ландшафта ГМЗ «Гатчина», но и играют важную роль в гидросистеме Гатчинского водовода.

Работы будут включать выемку и удаление донных отложений, уборку мусора, а также очистку от водной растительности, мешающей свободному течению воды. Расчистка донных отложений в озере Белом, Карпином пруду и на реке Тёплой улучшит экологическое состояние водоемов, предотвратит повторное загрязнение воды, устранит мелководные участки и создаст комфортные условия для отдыха.

Напомним, что мероприятия по расчистке гидросистемы Гатчинских парков начались в рамках национального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Между тем, ввиду отсутствия финансирования, мероприятие по расчистке озера Белого, реки Тёплой и Карпина пруда пришлось приостановить. А вот расчистка озера Чёрного, озера Филькина и ручья Безымянного по итогам 2023 года вошла в десятку лучших реализаций в рамках национального проекта.

Фото из архива “Гатчинской правды”