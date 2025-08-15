Для ленинградских школьников обновят портал «Билет в будущее»

За 5 лет развития ресурс претерпел значительные изменения, пройдя путь от сайта проекта до портала Единой модели профориентации, но в грядущем учебном году онлайн-ресурс ждут заметные перемены.

Разработчики портала и оператор проекта ежегодно анализируют обратную связь от пользователей платформы. В этом году основной упор сделан на удобство навигации на ресурсе. Для этого разработчики изменили карты маршрутов по сайту, дизайн и размещение ключевых элементов.

Чтобы сайт стал более доступным для восприятия переписаны заголовки, описания информационных блоков главной и тематических страниц, обновлен контент, рассказывающий об основных направлениях Единой модели профориентации.

Отдельного внимания заслуживает новый раздел страницы Единой модели профориентации с историей развития профориентации в России с 2018 года.

«Сегодня школьников активно знакомят с профориентацией и создают условия для профессиональной самореализации подростков. Единая модель профориентации – это реальная возможность помочь школьнику изучить свои интересы, помочь в самореализации и познакомить с самыми востребованными запросами на рынке труда, а платформа «Билет в будущее» выступает главным вспомогательным инструментом», – отметили специалисты ГБУ ДО Центр «Интеллект», региональный оператор проекта «Билет в будущее» в Ленинградской области.

Все разделы онлайн-ресурса наполнены таким образом, чтобы дать подробную картину того, что собой представляет Единая модель профориентации и ее ресурсы: информация о Единой модели, работа с педагогическим сообществом, возможности для школьников и поддержка родителей, партнерская сеть, медиаматериалы и новости проекта, контакты региональных операторов. Личный кабинет дает доступ ко внутреннему контуру, который содержит дополнительные возможности для участников Единой модели профориентации. Ребятам доступны профориентационные диагностики, региональные операторы имеют доступ в региональную аналитическую систему, педагоги могут записывать школьников на профориентационные мероприятия. Портал «Билет в будущее» – удобное пространство для организации профориентационной работы на федеральном и региональном уровнях, а также для муниципалитетов и школ.

В 2025 году портал ждут и другие изменения, которые коснутся работы с партнерами, повышение безопасности и усиления серверных емкостей в связи с ежегодным приростом участником.

Напомним, проект реализуется в Ленинградской области с 2019 года. С помощью федерального проекта с профессией определились более 25 тысяч учащихся в Ленинградской области с 6 по 11 класс.