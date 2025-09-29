Шерстяная терапия для «торопыжек»

Координатор проекта «28 петель. Гатчина» Алена Орлова рассказала об истории движения «28 петель» в России, поделилась историей создания клуба в Гатчине, рассказала о трудностях и сомнениях, о желании помочь малышам и возможности дарить утешение и надежду родителям.

«Торопыжки» - так ласково называют малышей, которые появились на свет раньше положенного срока. Такие дети требуют особых условий выхаживания в специализированных отделениях больниц. Но даже при современном уровне развития медицины выживают не все. Как оказалось, помочь «торопыжкам» могут обычные люди. Иногда одно доброе дело, один клубочек пряжи, пара спиц и крючок могут спасти чью-то маленькую жизнь.

Как рассказала Алена Орлова, идея создания клуба принадлежит журналистке из Казахстана Карле Нур, которая увидела в больнице шерстяные носочки на малыше, находящемся в стерильных боксах. Как объяснили врачи-неонатологи, у «торопыжек» практически отсутствует терморегуляция, и шерстяные вещи необходимы им для сохранения тепла. Кроме того, колючая шерсть действует как массаж, раздражая кожу малышей, стимулируя нервные окончания и не давая им впасть в глубокий сон, грозящий остановкой дыхания.

Карла Нур организовала клуб под названием «28 петель» — именно столько необходимо набрать на спицах, чтобы связать носочки на малыша весом примерно в один килограмм. Идея быстро приобрела международное признание. Мастерицы со всех концов нашей страны присоединились к волонтерскому клубу «28 петель. Россия», который стал одним из важнейших проектов АНО «Центр поддержки материнства и детства».

К настоящему времени филиалы клуба открыты по всей стране. В проекте участвуют тысячи волонтеров с добрыми сердцами и золотыми руками, безвозмездно передавая вязаные комплекты для малышей в перинатальные центры, родильные дома и отделения недоношенных детей.

- Волонтерство само по себе важно. - считает Алена Орлова. - Но волонтерская миссия не может быть спонтанной и должна проходить в рамках организации и тщательного планирования.

Алена Орлова представила свою дружную команду, состоящую из мастериц, которые с любовью и заботой вяжут для малышей шерстяную одежду. Волонтерское отделение клуба «28 петель» от АНО «Центр поддержки материнства и детства» открылось в Гатчине в июне этого года. В настоящее время волонтеры сотрудничают с Ленинградским областным перинатальным центром в Гатчине, где выхаживают недоношенных малышей. Именно сюда передают мастерицы свои вязаные комплекты — крошечные шапочки, носочки, пледы, жилеточки, которые становятся теплыми «объятиями» для «торопыжек». Шерстяное лечение дает хороший результат, помогая выжить недоношенным малышам.

Как выглядит такая одежда, волонтеры продемонстрировали на очень трогательной модели — кукле по имени Павлик, похожей на настоящего малыша. Особый интерес представляют вязаные игрушки-комфортеры, помогающие «торопыжкам» легче адаптироваться в окружающем мире в первые дни их жизни. Мастерицы делают их в виде осьминогов, щупальца которых имитируют пуповину, к которой малыш привык еще в материнской утробе. Для изготовления изделий используются 100-процентная шерсть, достаточно грубая и колючая, которая дает тепло и стимулирует кровообращение.

- Самое главное для нас — не навредить, - говорит Алена Орлова. - Каждое изделие проходит строгую проверку на предмет соответствия рекомендациям неонатологов (конструкция, технология вязания и состав изделия).

Участие во встрече в библиотеке им. А.С. Пушкина приняла Вера Бондарева, волонтер гатчинской Школы третьего возраста и руководитель объединения «Дарю добро». Мастерицы под руководством Веры Георгиевны начали вязать изделия для недоношенных малышей в октябре 2024 года, передав в родильные отделения уже десятки крошечных шерстяных комплектов.

- Мы делаем это потому, что для нас важно наше последующее поколение, - говорит Вера Георгиевна. - Это все наши дети, которые будут продолжателями нашей жизни. Их надо обязательно поддерживать, чтобы они росли здоровыми, сильными и счастливыми. И кто, как не мы, бабушки, сможет это сделать лучше всего.

После презентации проекта в библиотеке прошел мастер-класс по вязанию первых петелек для маленьких шапочек «торопыжек». Каждая петелька, связанная руками волонтеров, может согреть крошечное сердце и подарить надежду родителям малыша.

Подробную информацию о деятельности клуба «28 петель. Гатчина» можно узнать на страничке во ВКонтакте: https://vk.com/28petel_gatchina. Координатор - Алена Орлова.

Юлия Лысанюк