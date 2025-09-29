Стартовал финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности

К участникам Олимпиады обратился Президент России Владимир Путин: «Отрадно, что Олимпиада стала частью системной, многоплановой работы государства и общества по повышению доступности современных знаний, по раскрытию творческого потенциала и талантов подрастающего поколения - ребят, которые нацелены на профессиональный успех, на созидательный труд. Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся. С каждым годом он расширяет свою географию и представительство, служит одним из ключевых мероприятий масштабного Международного движения по финансовой безопасности».

В отборочном туре Олимпиады в этом году заявилось более 60 тыс. кандидатов. «Через несколько ступеней отобрались 600 самых сильных, самых талантливых участников, которые собрались на V Международной олимпиаде по финансовой безопасности», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что представители руководства и финансовых расследований из более 15 стран прибыли в Красноярск для того, чтобы не просто поддержать наших ребят, но и быть их наставниками: «Теми, кто будет вдохновлять их на то, чтобы они защищали финансовое будущее наших стран».

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.