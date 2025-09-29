Ленобласть — Республика Беларусь: новые направления сотрудничества

«В условиях санкций синергия возможностей для развития технологий становится государственной задачей.

Необходимо ускорить решение вопросов сертификации в России белорусских инженерных разработок и открытия мультимодальных сервисных центров и совместных предприятий в регионах, которые активно работают с спецтехникой из РБ.

Сегодня работаю в Минске на промышленной выставке «ИННОПРОМ».

В Ленобласти стараемся максимально использовать возможности добрых соседей. Так, станции водоочистки, а их приобрели 30, Беларусь уже специально разрабатывает под конкретные запросы поселений области. Будет приобретено еще 58 модульных станций водоочистки и очистки стоков.

Уже интенсивно работаем вместе в электроэнергетике, газификации (работы по прокладке газопроводов, подключение, поставка котельного оборудования), АПК и ветеринарии.

Перспективные направления: экологический мониторинг и изготовление протезного оборудования и медицинская реабилитация», — рассказал глава региона в своем телеграм-канале.