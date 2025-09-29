Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.09.2025 С 08:00 ДО 17:00

Дружногорское ТУ:

гп. Дружная горка: 

ул. Крылова д.17; 

ул. Чащинская д.5, 7, 7а, 5а, 15 кв. 1; 

ул. Пограничная д.41; 

ул. Княжеская д.23; 

ул. Пограничная д.41; 

ул. Советская б/н; 

ул. Пограничная д.21, 11, 28, 33; 

ул. Крылова д.13а; 

ул. Краснофлотская б/н; 

ул. Красницкая д.7, 11; 

администрация Дружногорского ТУ.

 

30.09.2025 С 09:00 ДО 17:00

г. Гатчина:

ул. Урицкого д. 2А.