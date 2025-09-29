Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
30.09.2025 С 08:00 ДО 17:00
Дружногорское ТУ:
гп. Дружная горка:
ул. Крылова д.17;
ул. Чащинская д.5, 7, 7а, 5а, 15 кв. 1;
ул. Пограничная д.41;
ул. Княжеская д.23;
ул. Советская б/н;
ул. Пограничная д.21, 11, 28, 33;
ул. Крылова д.13а;
ул. Краснофлотская б/н;
ул. Красницкая д.7, 11;
администрация Дружногорского ТУ.
30.09.2025 С 09:00 ДО 17:00
г. Гатчина:
ул. Урицкого д. 2А.
