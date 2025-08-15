Гатчина прощается с Анатолием Ефимовым

Анатолий Николаевич прожил очень сложную и очень интересную жизнь. Найдя свое призвание, всю жизнь и до последних ее дней помогал профессиональным спортсменам и любителям становиться совершеннее. Учил не сдаваться и побеждать себя! Во всех начатых делах учил идти до конца!

Более 55 лет тренерская и педагогическая деятельность были связаны с Гатчиной и парком, лыжным спортом и бегом. Он воспитал сотни лыжников и бегунов. Его трудолюбие, честность достойны подражания.

Соболезнуем близким и родным, соболезнуем всей спортивной общественности Гатчинского муниципального округа. Ушла эпоха...

Прощание с Анатолием Николаевичем Ефимовым состоится 16 августа в 11 часов на территории кладбища «Пижма». Будет организован автобус от спорткомитета (адрес – Гатчина, ул. Достоевского, д.2), отправление в 10:20-10:30.