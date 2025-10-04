Вероника Базжина: «Каждый день учителя учатся, как и ученики»

- Вероника, в какой момент вы поняли, что хотите работать учителем?

- До 11 класса я вообще не задумывалась о том, чтобы быть педагогом, быть учителем английского языка. Я собиралась поступать на направление «Ядерная физика» и впоследствии работать в Гатчине в ПИЯФе. Это была моя четкая цель на момент 1 сентября 11 класса. В октябре был День учителя, и по традиции у нас в Гатчинской школе № 2 был День самоуправления. Я решила в тот день быть учителем английского. Провела четыре урока у разных классов, и у меня что-то щелкнуло в голове. Я очень сильно захотела быть учителем и именно английского языка. Хотя на тот момент я уже выбрала все ЕГЭ, подобрала репетиторов, но буквально за день поменяла свое решение и выбрала другой вектор.

- В каком университете вы учились, какой факультет для себя выбрали?

- После 11 класса я поступила в ЛГУ им. Пушкина на факультет иностранных языков на кафедру романо-германской филологии и лингводидактики. Проще говоря, я училась на кафедре, которая занимается романскими и германскими языками и методикой их преподавания. Направление интересно тем, что это бакалавриат, но учеба длится 5 лет, потому что студенты изучают два профиля: английский и немецкий языки. Ты поступаешь уже со знанием английского на уровне B1 или B2, а изучение немецкого начинается на первом курсе с нуля.

- Получается, что вы можете быть и учителем немецкого языка?

- Да, верно. По сути, у меня двойной диплом, и это имеет свои плюсы. Во-первых, это знание двух иностранных языков, я в них хорошо разбираюсь и могу преподавать. Во-вторых, было очень интересно. Когда ты изучаешь второй иностранный язык, у тебя есть возможность по-другому посмотреть на первый – это очень хорошая тренировка мозга. Да, тратится больше сил, но зато ты быстро выучиваешь новый язык, лучше понимаешь устройство языков, их организацию. Как следствие, тебе легче адаптироваться под любой язык другой группы, схожей с твоей. В общем и целом, изучать два языка – полезно и интересно.

- Что интересного или удивительного было в студенческие годы?

- Во-первых, несмотря на то что обучение было в России, в обычном вузе, большинство пар преподавалось на иностранных языках. То есть, например, лингвострановедение, история Великобритании и Америки, сам английский язык преподавались исключительно на английском, и экзамены проходили тоже на нем.

То же самое касалось немецкого языка: начиная со второго курса, мы изучали все предметы, связанные с немецким, только на нем. Интересно, что это было пожелание самой кафедры – чтобы студенты учились и общались на тех языках, которые они изучают.

Во-вторых, у нас была возможность преподавать студентам младших курсов. Это проходило в рамках эксперимента молодых преподавателей для их научных работ. Они выдвинули гипотезу, что если старшекурсник объясняет какую-то тему младшекурсникам, то он и сам лучше ее понимает, и младшие быстрее разбираются.

И, в-третьих, у нас, конечно, проходили концерты, посвященные разным праздникам, но также на иностранных языках. На кафедре были не только немецкий и английский языки, но еще французский, турецкий, китайский. Поэтому, бывало, такое, что язык сменялся от номера к номеру.

- Вероника, знаю, что вы ездили учиться по обмену за границу. Расскажите об этом опыте. Как вообще вы получили такую возможность?

- Всё случилось благодаря вузу, который предоставил нам возможность поучаствовать в программе студенческой мобильности. Для этого нужны были хорошая успеваемость и достаточный уровень знания английского. Я прошла отбор. Полгода училась в Италии в городе Бергамо в Бергамском университете.

- В Италии вы учились на каком факультете?

- Мы были прикреплены к факультету иностранных языков. При этом можно было выбирать предметы с абсолютно любых других направлений. Я изучала немецкую лингвистику, межкультурное наследие, медиа и архивы (Intercultural heritage, media and archivec – прим. ред.), историю Северной Америки и итальянский язык. Поскольку мы учились и жили в Италии, студентам предлагалось выучить итальянский язык до уровня A1, чтобы можно было спокойно жить и обслуживать самих себя. Соответственно, два предмета у меня было на английском языке, один – на немецком и один – на итальянском. В конце обучения, когда мы уже сдавали экзамены, даже получилось так, что в один день у меня было три экзамена, и каждый – на своем языке.

- За время учебы в Италии наверняка сильно улучшились английский и немецкий языки.

- Я дружила в основном с немцами, поэтому у меня очень быстро улучшился немецкий. Мы общались исключительно на нем, и это мне помогло, потому что без такого живого общения язык выучить невозможно. Буквально через две недели интенсивного общения я заговорила на немецком свободно. Да, у меня был скудный словарный запас, но зато больше никогда у меня не было языкового барьера. С английским так же: все занятия были на английском, общение с другими ребятами тоже, поэтому навыки тоже улучшились.

- А какой предмет больше всего понравилось изучать в Бергамо?

- Межкультурное наследие, медиа и архивы. Мы изучали памятники Европы, влияние культуры на современные фильмы и книги, как всё это переосмысливалось сквозь века, как культура повлияла на развитие английского и немецкого, разбирали, какие есть открытые ресурсы с информацией о культурном наследии. Преподаватель, профессор Коко, стал самым любимым за это время. Он жил в Великобритании, учился в Оксфорде, а еще у него идеальный британский английский, совсем без акцента. Особенно мне понравилось изучать с ним Толкина: я открыла для себя новый мир и поняла, какая большая работа с культурным и историческим наследием стоит за «Властелином колец» и «Хоббитом», это невообразимо.

- Учеба в университете Италии сильно отличается от твоего российского опыта?

- То, как учат студентов в Италии, очень отличается от того, как мы привыкли учиться. У студентов больше свободы, преподаватели более лояльные. А еще всегда есть возможность остаться на второй, даже на третий год – до тех пор, пока ты не сдашь свои экзамены. Это, наверное, самое большое отличие, которое я заметила. К посещению пар, кстати, тоже другое отношение: студент может не появляться весь год на занятиях и всё равно потом сдать экзамен. Мне такой формат, конечно, не походил – я старалась посещать абсолютно все пары. Иногда, правда, в расписании одновременно было два предмета – приходилось выбирать, но в основном я была на всех занятиях. И преподаватели этому очень удивлялись, сразу спрашивали, откуда я и почему так подхожу к обучению. Рассказывала им, что в России у нас принято по-другому: на пары надо ходить, и посещаемость влияет на экзамен.

- Вероника, почему после опыта учебы за границей, после получения диплома с широким спектром возможностей вы решили пойти работать в школу? Всё-таки можно уверенно сказать, что перед вами было открыто много дверей.

- Во-первых, потому что я действительно еще в 11 классе почувствовала, что быть учителем – очень благородно. Ученики всегда благодарны учителю – через 10 лет после окончания школы или уже во время учебы – за то, что он им дает: опыт, знания, помощь в жизненных ситуациях. И я бы хотела быть именно наставником для своих учеников, поддерживать их в сложных ситуациях, касается это английского или жизни. Такое, мне кажется, возможно только в школьной атмосфере.

Во-вторых, уже сейчас, в течение месяца работы, когда я вижу, что мои ученики делают какие-то успехи, когда у них загораются глаза и они открывают для себя что-то новое, внутри что-то екает. Это чувство ничем в жизни больше не заменить, и это дорогого стоит.

Быть учителем английского языка – то, к чему я осознанно стремилась. И на протяжении обучения в университете я ни разу даже не задумывалась о том, чтобы как-то поменять свои планы. Я действительно люблю работать с детьми: они еще формируются как личности, и за этим становлением интересно наблюдать. А еще интересно, что конкретно ты можешь привнести в этот процесс. Мне нравится в этом разбираться.

Еще повлияло то, что я человек, которому не нужен результат сразу. Для меня ценно видеть, как ученики шаг за шагом что-то осваивают, как спустя месяц или год они начинают лучше разговаривать, узнают всё больше и больше нового. Всё это каким-то определенным образом влияет на детей, и удивительно понимать, что в этом есть и моя заслуга. Повторюсь, я люблю наблюдать за процессом обучения, когда в итоге получается качественный результат.

При этом ученики и сами являются для нас учителями. Они учат нас по-новому взглянуть на проблему, по-новому подойти к какому-то вопросу, по-новому реагировать на какие-то ситуации. Например, раньше у тебя что-то вызывало только негативные эмоции, но когда ученик объяснил тебе свою точку зрения, твое мнение и твоя реакция могут измениться. А бывает так, что какой-то метод определенному ребенку не подходит, и тогда нужно найти нечто другое. И на перемене ты случайно узнаешь, что нравится ученику, и на следующем уроке даешь ему задание на эту тему, и оно уже кажется понятнее. Или, например, ты понимаешь, что ребенок – визуал, поэтому даешь ему задания с картинками, и работа идет в радость. То есть каждый день учителя учатся чему-то новому, как и ученики.

- Как прошел День знаний в новой школе? Было волнительно? Всё-таки на линейку в «Высший пилотаж» приехала даже председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Это автоматически придало Дню знаний в новой школе статус события федерального масштаба.

- Первое сентября, на удивление, не было волнительным. Мне предоставили честь выносить ключ от школы на праздничной линейке, но я не чувствовала беспокойства. Меня переполняло чувство гордости, что я теперь учитель английского языка в такой потрясающей школе. То, что приехали Валентина Матвиенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, было естественным - потому что да, мы новая школа, и мы действительно будем «Высшим пилотажем».

Волновалась я второго сентября, когда у меня был первый урок. Но я переживала не потому, что мне нужно нести ответственность за детей, вести урок – мне было беспокойно за мое первое впечатление от детей. Мой самый-самый первый урок прошел у седьмого класса, и мне очень понравилось, что дети не заметили, что я новый молодой учитель. Мы очень хорошо сработались со всеми ребятами. У меня с первого дня с моими классами установились здоровые межличностные и рабочие отношения. То ли это сама школа меня так вдохновила, то ли мои внутренние чувства, но я поняла, что не зря к этому шла. Я точно знала уже в первый рабочий день, что нужно сделать – я была готова к своему первому уроку.

- Как сложились отношения с коллективом школы? Вы ведь все друг для друга, условно говоря, незнакомцы: школа новая, и вы только-только стали командой.

- В коллективе потрясающие взаимоотношения. Не могу назвать их иначе. У меня очень хорошая кафедра английского языка. Все очень отзывчивые, доброжелательные. Мы постоянно собираемся и что-то обсуждаем, коллеги помогают мне в разных вопросах: например, как вести электронный журнал, как найти подход к определенному классу или к решению какой-то проблемы. У меня, конечно, и наставник есть на нашей кафедре, это обязательно для всех молодых специалистов. У нас потрясающая директор Наталья Алексеевна Хмелёва. Я попала в очень здоровый коллектив, в котором приятно и продуктивно находиться. Мы все общаемся на равных, помогаем друг другу. Мне очень повезло!

- А что насчет нагрузки в школе? Много работаете, с какими классами?

- У меня 25 часов в неделю: для учителя это не так уж много. Работаю почти со всеми классами – и с начальной школой, и со средней.

- У вас с учениками, особенно со старшими, не настолько большая разница в возрасте. Вы сталкивались с проблемами с субординацией?

- С начальной школой и 5–7 классами вообще нет никаких проблем. С 8–9 – бывает. Они, конечно, не позволяют панибратства, но не очень следят за интонацией и речью. То есть периодически приходится напоминать, что мы находимся с ними в других отношениях, что я учитель, а они ученики. Но глобальных проблем не было.

- В классах, которые вы ведете, есть ребята с ОВЗ или ЗПР? Как вы с ними организуете работу?

- Да, у меня уже есть такие ученики, но, честно говоря, с ними не очень сложно работать. У нас инклюзивное образование, и они абсолютно не мешают процессу обучения. Наоборот, я рада, что могу работать с такими детьми. Когда у них что-то получилось, есть какое-то новое достижение на моем предмете, когда они посидели дома, сделали задание и пришли довольные мне сказать, что у них получилось – вот это самые потрясающие моменты моего учебного дня. Их пример – то, как они преодолевают трудности, учит многому и заставляет задуматься. Мне нравится, что наша школа дает таким детям возможность чувствовать себя со сверстниками одинаковыми.

- Вероника, скажите, а подход к обучению как-то изменился с того времени, когда вы сами учились в школе?

- За это время у нас успели поменяться стандарты, так что и подход к образовательному процессу поменялся. Сейчас всё направлено на то, чтобы ученик сам добывал знания: не учитель показывает детям конкретно, как нужно делать, а они сами методом анализа, систематизации находят ответы на свои вопросы. Сейчас на каждом уроке мы ставим цель, мы смотрим, к чему мы должны за этот урок прийти, и дети сами выстраивают путь, по которому они точно доберутся к цели. Если нужно, я помогаю откорректировать этот путь, помогают правильно выбрать метод исследования, организовать свою работу и т.д. Самое главное – воспитать из ученика не просто «коробку со знаниями», а личность, которая точно может определить, какие знания ей нужны, как их получить, чтобы чего-то достичь, в каком направлении нужно применить больше усилий, в каком направлении «всё схвачено». То есть дети становятся более осознанными в более раннем возрасте.

- Какая ваша цель как учителя? Что вы хотели бы взрастить в ваших учениках?

- Сейчас есть очень большая проблема – дети боятся задавать вопросы, потому что не хотят показаться глупыми. И я всегда говорю своим ученикам, что я никогда их не поругаю за незнание. Мне, наоборот, приятно, если сейчас мы с ними обсудим проблему или вопрос, чтобы больше об это не спотыкаться. Иначе такие моменты будут копиться, и в итоге окажется, что мы вырыли яму, из которой тяжело вылезти. Наверное, моя главная цель сейчас – научить детей меня не бояться, чтобы им было не страшно, что я могу на уроке их спросить. Я хочу, чтобы они знали, что со мной можно поговорить, я им помогу.

- Закончился первый месяц работы. Успело произойти что-нибудь интересное?

- Вся школа сама по себе интересна, потому что она только открылась – она новая, современная. У меня полностью оборудованный класс: и мультимедийная доска есть, и компьютер с выходом в интернет. Со всеми своими нуждами я, если что, могу обратиться к администрации. Поэтому из необычного – сама атмосфера. Все отношения внутри школы и снаружи только начинают складываться, но мне уже нравится направление, в котором мы движемся.

- Вы уже готовите какие-нибудь мероприятия? Школьная пора всегда очень насыщена разными праздниками.

- Да, конечно. У нас уже прошла игра в честь Дня туризма, мы готовим День учителя. Уже планируем такие праздники, как Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта. Я человек творческий, и мне дают полную свободу мыслей.

- Немного философский вопрос, но всё же я его задам. Что для вас школа?

- Школа для меня – это место, куда дети ходят с удовольствием. Если школа не может объяснить большинству детей, что учиться – это интересно, правильно и нужно, то этой школе есть над чем работать. Мне кажется, что школа должна быть местом, где ребенок хочет проводить весь свой день. Тут должны быть кружки, дополнительные занятия, интересные мероприятия – школа должна жить активной жизнью.

Считаю, что каждый ребенок должен иметь миллион возможностей и путей реализации себя в школе. Школа – это то место, которое принимает ребенка таким, какой он есть, и помогает ему стать лучше. И мне радостно, что наш Гатчинский округ уделяет очень большое внимание развитию школ, что у нас открываются новые профильные классы, проводятся разные мероприятия и что вообще строятся такие школы, как «Высший пилотаж». Это всё помогает детям взять лучшее от своего процесса обучения. Мне очень нравится, что сейчас всё, что делается в школе, идет на благо ученика и на то, чтобы помочь ему реализовать все свои внутренние потенциалы.

- «Высший пилотаж» - очень технологичная школа. Валентина Матвиенко 1 сентября даже назвала ее «школой XXII века». Что вы думаете на этот счет, всё правда?

- Наша школа действительно очень продуманная: коридоры, кабинеты, планировка – всё замечательно, всё для детей. У нас очень много стендов, всяких арт-объектов на стенах, которые направлены на получение новых знаний. Получается так, что даже на перемене дети учатся.

Оснащение в школе тоже на высоте. Все классы продуманные, очень светлые. В кабинетах английского, например, парты одноместные, поэтому можно их расставить так, как удобно для конкретных учебных целей – я могу быстро переставить парты для работы в группах или для дискуссии. Это приятная мобильность. Еще у нас есть лингафонный класс.

В школе отличная медиатека, потрясающий читальный зал, библиотека, актовый зал. Дети могут записаться в медиацентр, где учатся быть репортерами. В целом всё в этой школе говорит: «Посмотри, как классно учиться, как интересно устроен мир, как здорово узнавать что-то новое». В «Высший пилотаж» прямо хочется прийти и начать учиться, получать знания. Очень комфортная и располагающая атмосфера.

Недавно даже был случай, что у 9 класса внезапно отменился урок. И ребята пошли в библиотеку, взяли книги и стали читать. У нас библиотекарь чуть не упала от неожиданности, представляете? Дети сами захотели прийти и узнать что-то новое.

Вообще все наши ученики заряженные, творческие, любящие всё это, поэтому я ожидаю, что мы будем школой с активной и яркой жизнью.

- Возможно, у вас уже есть совет, который вы готовы дать тем, кто только учится на учителя или собирается выбрать педагогическое направление?

- Это очень больная тема, честно говоря. Из всего моего курса, а нас было 45 человек, в школу пошли работать 5–6 человек, но действительно хотела этого я одна. Моя мысль такая: учителем должен становиться тот, кто видит в этом смысл и цель своей жизни. Если вы считаете, что за время учебы полюбите детей, что вам понравится быть учителем – нет, не понравится. Если вы уже на момент поступления чувствуете, что не любите школу, что работа с детьми – это не для вас, то не нужно поступать на такие направления. Если вы не любить учить кого-либо, объяснять по 25-му кругу одно и то же, находить новые пути объяснения одного и того же – если всё это вам не нравится, то не нужно идти в педагогику. Откровенно говоря, меня расстраивает, что нет никакого наказания за то, что учитель испортил психику ребенку, травмировал его. Учителя много времени проводят с детьми, и от нас во многом зависит, какими они вырастут. Поэтому, повторюсь, если кто-то не уверен, что он любит детей, что может терпеть их поведение, эмоции и так далее, то не нужно идти работать учителем. Потому что, к сожалению, можно испортить психику ребенка, а это самое ужасное.

- Вероника, а какие у вас планы на будущее? Вы хотите проработать в школе всю жизнь?

- Я на 100 % уверена, что буду работать в школе. Я к этому долго шла и не собираюсь разочаровываться в этом. Да, уже есть некоторые трудности, но я их преодолеваю, переосмысляю, выношу из них урок или прихожу к новому подходу в обучении детей, к общению с ними. И в дальнейшем я планирую развиваться. Мне хочется узнавать новые методики, подходы к обучению, организации работы и так далее. Естественно, хочется привнести что-то новое, чтобы все знали: «А вот Вероника Юрьевна делает так, у нее такие прикольчики есть». Я хочу быть учителем, у которого есть что-то особенное на уроках.

- Удачи вам. И пусть всё задуманное исполнится. С наступающим праздником – Днем учителя.

Беседовала Елизавета Суралева