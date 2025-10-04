Поиск на сайте
Перинатальный центр в Гатчине приглашает на День открытых дверей

В воскресенье, 5 октября, в Перинатальном центре в Гатчине состоится День открытых дверей, посвященный Всероссийскому Дню беременных. Начало в 12 часов.

Рубрики:  Общество

В программе:

- встреча с руководством перинатального центра и ведущими специалистами по акушерству, гинекологии, неонантологии, грудному вскармливанию.

- виртуальная экскурсия по перинатальному центру,

- сюрпризы для беременных женщин, призы и подарки, фотосессия!

Предварительная запись не требуется!

Адрес: Гатчина, Красносельское шоссе, д.1а

Обратите внимание: мероприятие доступно только взрослым. С детьми до 14 лет в перинатальный центр приходить нельзя по санитарно-эпидемиологическим правилам.