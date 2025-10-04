Перинатальный центр в Гатчине приглашает на День открытых дверей

Сакраментальную фразу «Как быстро летит время!», наверное, чаще всего приходится произносить учителям. Особенно начальных классов. Вот сидел за партой маленький Коля: вертелся, капризничал, хлопал ресницами широко распахнутых глаз. И вдруг подходит на улице взрослый мужчина: «Вы меня не помните? Я Коля, с первой парты. Спасибо большое вам, учитель, за науку»! Время летит! В преддверии Международного дня учителя поговорим об успехах и проблемах современного образования. Об учителях. Нашими собеседниками стали педагоги начальных классов Гатчинской школы № 9 – мать и дочь Ирина Анатольевна и Елизавета Михайловна Киселёвы.