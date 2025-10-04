Перинатальный центр в Гатчине приглашает на День открытых дверей
В воскресенье, 5 октября, в Перинатальном центре в Гатчине состоится День открытых дверей, посвященный Всероссийскому Дню беременных. Начало в 12 часов.
В программе:
- встреча с руководством перинатального центра и ведущими специалистами по акушерству, гинекологии, неонантологии, грудному вскармливанию.
- виртуальная экскурсия по перинатальному центру,
- сюрпризы для беременных женщин, призы и подарки, фотосессия!
Предварительная запись не требуется!
Адрес: Гатчина, Красносельское шоссе, д.1а
Обратите внимание: мероприятие доступно только взрослым. С детьми до 14 лет в перинатальный центр приходить нельзя по санитарно-эпидемиологическим правилам.
