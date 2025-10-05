С юбилеем, Людмила Ивановна!

Ежедневно учителя входят в класс, выполняя свой профессиональный долг – учить и воспитывать наше будущее, тех, кому мы передадим в руки нашу страну. Среди школьных учителей города Гатчины есть особый учитель, 45 лет посвятивший делу воспитания и обучения учеников в начальной школе, – Людмила Ивановна Щукина. За педагогическую деятельность она награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина» (1970), почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР (1978), почетной грамотой Министерства просвещения СССР (1979), значком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1980), медалью «Ветеран труда» (1983). В этот день ей исполняется 95 лет.

Вспоминают коллеги

Коллеги Л.И. Щукиной по работе в Гатчинской средней школе № 9 вспоминают.

Г.С. Дерябкина:

- Когда я пришла в школу, Людмила Ивановна Щукина была уже достаточно известной в городе учительницей. Помню, что ее муж, Анатолий Александрович Щукин, работал на Кубе, создавая для страны победившей революции телевизионную трансляционную сеть, а Людмила Ивановна работала там учителем в школе при советском посольстве. За эту работу она была награждена грамотой Министерства просвещения СССР.

Людмила Ивановна была доброжелательной и при этом требовательной учительницей. Она большое внимание уделяла своим ученикам, работала с ними не только в начальной школе, но и постоянно была в курсе того, как дети учатся в старших классах. Некоторые ее ученики пос-ле окончания школы поступали учиться в педагогические училища и институты и получали профессию учителя.

Людмила Ивановна являлась образцом для молодых учителей. Совместно с Ленинградским областным институтом развития образования ею был разработан цикл занятий по развитию речи учащихся по системе Н.А. Плёнкина (теория и практика). На базе ее классов студенты Гатчинского педагогического училища ежегодно проходили практику «Первая неделя ребенка в школе», преддипломную практику и практику внеклассной воспитательной деятельности.

Она давала открытые уроки не только для учителей школы и города, но и для учителей Ленинградской области. Благодаря ее руководству в качестве завуча работа в начальной школе проводилась слаженно. Она умела организовать эффективное наставничество и преемственность в работе начальной школы и среднего звена.

С.Т. Пукалова:

- С Людмилой Ивановной я встретилась, когда пришла работать в школу № 9. Она встретила меня душевно, с желанием помочь освоиться в новом для меня коллективе. Когда я стала работать заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заметила, что выпускники Людмилы Ивановны приходят в среднее звено с отличной подготовкой. Ее ученики работали с удовольствием, интерес к учебе был очень высоким. Учителя среднего звена с большим удовольствием работали в ее классах и отмечали высокий уровень подготовки учеников. Среди ее выпускников всегда было много учеников, которые окончили школу с медалями. Людмилу Ивановну всегда отмечало уважение к коллегам, желание и умение их поддержать.

И.В. Манаенкова:

- Я проработала с Людмилой Ивановной свыше десяти лет. Она удивительный человек: никогда не унывает, уверена не только в своих силах, но и в силах своих учеников. Ее выпускники начальной школы были всегда дисциплинированы, организованы, хотели и любили учиться. Учитель умела повести всех за собой: и родителей, и учащихся. Именно поэтому родители заранее старались записать своего ребенка в первый класс именно к Людмиле Ивановне. Рядом с таким человеком всегда тепло и уютно, причем разным категориям людей: бывшим ученикам, друзьям, коллегам, родителям всех поколений, а возрастной диапазон при этом как-то совсем незаметен.

Родная Гатчина

Всю свою жизнь Л.И. Щукина прожила в Гатчине на улице Чкалова, исключая лишь время эвакуации в Ярославскую область во время Великой Отечественной войны и годы служебной командировки на Кубу. Здесь она ходила в школу, здесь выросли ее сыновья, здесь они учились в средней школе № 4.

На этой же улице всю свою жизнь проработал директором завода безалкогольных напитков, филиала Ленинградского завода имени Степана Разина, ее отец, Телушкин Иван Григорьевич. Здесь всё до боли родное и знакомое, всё пробуждает воспоминания. А самым ярким из них остается в памяти тот незабываемый и самый счастливый день:

«9 мая 1945 года – этот солнечный, ясный день до сих пор стоит перед моими глазами. Никогда не забуду события того дня! Мне было 15 лет, и мы, моя мама, бабушка, мой брат и я – только что вернулись в Гатчину из эвакуации из Ульяновска. Нам выделили маленькую комнатку на первом этаже деревянного дома № 19 по улице Горького. И вот утром 9 мая мы услышали сообщение по радио, которое зачитывал диктор Левитан. Победа! Сообщение звучало из репродукторов (черных тарелок) во всех квартирах, а также и из уличных громкоговорителей. Мы выскочили на улицу, так же, как и другие жители соседних домов. Что тут началось! Кричали, отплясывали, пели знаменитые и ставшие родными за годы войны песни, «Синенький скромный платочек» в том числе. И у меня на плечах тоже был синий платок.

Настроение у всех было такое, что сейчас его и представить трудно. Народ ликовал! Мы все чувствовали себя героями, мы пережили самые трудные, голодные годы, мы победили фашистских захватчиков, мы – победители! Знаете, я готова была целовать землю от счастья! Народные гулянья с песнями, с плясками продолжались несколько дней. Мы веселились от души. Вечерами выходили на улицу Чкалова, украшенную флагами, воздушными шарами и фонариками. Народ прогуливался, люди пели песни, останавливались группами и танцевали, когда в репродукторе звучали танцевальные мелодии.

В это время уже были продукты на базаре, дощатые лавки которого располагались на булыжной площади у милиции, там, где сейчас находится сквер у Дома молодежи. Можно было уже что-то купить из продуктов. Мы не голодали. Мне запомнились большие деревянные бочки с соленой треской. А еще, как там лежали дорогие консервы, железные банки с крабами. Нам было не до разносолов, жили и питались очень скромно. Но самое интересное, все соседи делились между собой и поддерживали друг друга. Наверное, благодаря чувству причастности к нашей общей Победе.

Когда праздничное настроение постепенно улеглось, все гатчинцы принялись за уборку дворов и улиц. Никто никого не заставлял, люди сами убирали свой город, ведь дворников в то время не было. А папа вернулся с фронта только в 1947 году…»

И.Г. Телушкин вернулся в Гатчину и сразу принялся за восстановление заводского дома по адресу: ул. Чкалова, 60. На первом этаже дома, в левом крыле, располагалась контора завода и «красный уголок», а в правом – квартира директора. На втором этаже жили сотрудники предприятия. Дореволюционный дом был в наше время приговорен к сносу, однако градозащитники его отстояли. Дом будет сохранен, отремонтирован и, как надеется Людмила Ивановна, еще много лет послужит нашему городу.

«Даже крыльцо с улицы Чкалова, в советское время уничтоженное как мешающее прохожим препятствие, обещали восстановить», – с удовлетворением говорит Людмила Ивановна.

Городом ей предоставлена трехкомнатная благоустроенная квартира в микрорайоне Аэродром. Из окна каждое утро она может наблюдать восход солнца, в комнате много воздуха, прекрасный вид на поднимающийся в небо самолет…

«Да, ноги мои еле ходят, передвигаться мне тяжело, но я счастлива тем, что голова работает, ум ясный. Вспоминаю всю свою долгую жизнь, значимые события не только моей семьи, но и страны. Иногда мрачные мысли осаждают, но беру себя в руки, преодолеваю такое настроение с помощью младшего сына, моих близких и коллег, с которыми перезваниваюсь почти каждый день. Смотрю телевизионные передачи, новости, интересуюсь ежедневно политикой в нашей стране и за рубежом. Радуюсь успехам, о которых рассказывает нам наш премьер Михаил Владимирович Мишустин, очень его уважаю. А нашего президента ценю за правильную политику не только в мире, но и у себя дома. Дай им Бог здоровья и энергии на благо нашей Родины!»

А мы восхищаемся Вами, уважаемая Людмила Ивановна. Доброго Вам здоровья и благополучия, низкий Вам поклон от всех Ваших учеников, их родителей, от коллег и друзей и сердечные поздравлением с 95-летием!

И.Б. Смирнов,

к.п.н., Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Гатчинского муниципального района