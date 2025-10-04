Учителю героя из Тихвина награду вручил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды педагогам и наставникам участников специальной военной операции. Церемония состоялась в новом концертном центре «Сириус». Среди награжденных — Зоя Никитина, учитель химии из города Тихвина Ленинградской области.
«Заслуженным учителем России стала Зоя Анатольевна Никитина из тихвинской школы Ленинградской области. Все 35 лет она передает ученикам знания, жизненную мудрость, любовь к родине. Воспитанник Зои Анатольевны, Антон Шорохов, — кавалер ордена Мужества, награжден медалью Суворова, один из участников программы «Время Героев»», — сказал Владимир Путин.
Глава государства поздравил всех участников встречи с высокими наградами и приближающимся Днем учителя, а также пожелал дальнейших успехов.
«Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами», — резюмировал Путин.
Зоя Анатольевна выступила с ответным словом, в котором поздравила всех коллег с праздником!
В своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил Зою Анатольевну:
«Зоя Никитина преподает химию в средней общеобразовательной школе №9. В её «копилке» три стобалльника по ЕГЭ, а успеваемость выпускников стабильно превышает среднеобластные показатели. Они успешно поступают в вузы химического профиля и строят карьеру в отечественной фармацевтике и медицине. Один из воспитанников Зои Анатольевны - Антон Шорохов. Горжусь, что в #Команда47 работают такие профессионалы. Счастья, благополучия, сильных выпускников и, конечно, профессиональных успехов!»