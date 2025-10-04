Учителю героя из Тихвина награду вручил Владимир Путин

«Заслуженным учителем России стала Зоя Анатольевна Никитина из тихвинской школы Ленинградской области. Все 35 лет она передает ученикам знания, жизненную мудрость, любовь к родине. Воспитанник Зои Анатольевны, Антон Шорохов, — кавалер ордена Мужества, награжден медалью Суворова, один из участников программы «Время Героев»», — сказал Владимир Путин.

Глава государства поздравил всех участников встречи с высокими наградами и приближающимся Днем учителя, а также пожелал дальнейших успехов.

«Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами», — резюмировал Путин.

Зоя Анатольевна выступила с ответным словом, в котором поздравила всех коллег с праздником!

В своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил Зою Анатольевну: