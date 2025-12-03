Стройки Гатчины — на контроле

Три объекта в Гатчине требуют синхронизации действий подрядчиков, муниципалитета и региональных структур: ясли на 90 мест детского сада №13, Гатчинская школа №4 — объект культурного наследия, а также спортивный комплекс Гатчинского государственного университета на ул. Володарского.

«Для нашей столицы важно, чтобы садики, школы и спортобъекты появлялись вовремя и работали без проблем. Поэтому по поручению губернатора мы подключились к самым сложным объектам и договорились о понятных шагах. По детскому садику подрядчик в феврале делает монолит, дальше можно будет поднимать здание. По школе №4 нужно точно определить, что ещё осталось, закрыть эти работы и согласовать обновлённый график. По спорткомплексу главное сейчас — подключить объект к сетям и выйти на пусконаладку в начале года. Поручил Комитету по строительству реагировать на все вопросы в живом режиме и помогать округу. Для нас важно, чтобы уровень жизни в Гатчине был примером для всего региона», — сказал Евгений Барановский.

На сегодняшний день готовность яслей составляет около 20%: завершён сложный этап переноса инженерных сетей, выполнена гидроизоляция, сформирован цоколь, продолжаются монолитные работы и устройство наружных инженерных коммуникаций. Подрядчик обязался выполнить монолит к февралю, что позволит подготовить объект к запуску в 2027 году.

На объекте культурного наследия — Гатчинской школе №4 —готовность составляет 65%. Сейчас строители ведут отделку, а подрядчик формирует документы по реставрационной части и наружным сетям. Основной объём работ планируется завершить к середине лета 2026 года. По итогу консультаций рекомендовано представить увязанные графики строительства и оплаты работ, чтобы усилить контроль за работой подрядной организации.

На площадке спорткомплекса Гатчинского государственного университета продолжаются строительно-монтажные работы: подрядчик выполняет отделку помещений и готовит объект к подключению ко всем инженерным сетям. После реконструкции комплекс получит обновлённую кровлю и фасады, современные игровые залы и инженерное обеспечение, что позволит одновременно заниматься волейболом, баскетболом и другими видами спорта до 66 студентам. По поручению вице-губернатора Евгения Барановского заказчик должен провести переговоры с ЛОЭСК, чтобы не допустить затягивания подключения и своевременно выйти на пусконаладку. Планируется завершить строительно-монтажные работы к концу года и перейти к испытаниям, а ввод комплекса ожидается в первом квартале следующего года.

Вне программы поездки обсуждены также муниципальные объекты, находящиеся в сопровождении строительного блока: Дом культуры в Тайцах, где завершён монтаж вентиляции и ведутся работы по электросетям, и амбулатория в Войсковицах на 110 посещений, по которой завершается проектирование и согласование архитектурного решения, а подготовительные мероприятия на площадке запланированы на декабрь.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области