Можно и без шампанского

Однако далеко не все могут остановиться на одном бокале, и существует реальная угроза испортить не только праздник, но и здоровье в принципе. Как провести Новый год весело и трезво, рассказала медицинский психолог Ленинградской областной клинической больницы Ольга Кославская.

— Новый год у нас всегда становится точкой перехода, когда мы подводим итоги, что случилось, а что нет. Из-за это го мозг в этот период особенно чувствителен, а эмоции усиливаются. Алкоголь у многих считается обязательным атрибутом праздника, когда люди хотят расслабиться. Однако важно понимать, что расслабляет нас не сам алкоголь, а ожидание релаксации и предвкушение праздника. Для людей, которые много работают, живут в стрессе, быстрым способом снять напряжение становится алкоголь. Риск злоупотребления возрастает и из-за появившегося в праздники большого количества свободного времени.

— Если дело в предвкушении праздника и расслабления, то можно ли заменить алкоголь просто аналогами «без градусов», чтобы соблюсти ритуалы?

— Конечно! Очень важно, чтобы у человека, который ре шил провести праздники трезво, был свой вкусный безалкогольный напиток. Поднимаем бокал под звон курантов, но без негативных последствий. Его приготовление может стать доброй новогодней традицией и усилить ощущение праздника.

Сейчас вариантов масса — можно делать безалкогольные коктейли, горячие напитки с пряностями, ароматизированную воду. Если чётко поставить перед собой задачу провести праздники трезво, то нужно со ставить подробный план и его твёрдо придерживаться. Это должно быть осознанное решение, чёткая установка: не «я по стараюсь», а «это мой выбор».

— А что ещё может помочь человеку придерживаться этого решения?

— Всегда должен быть план «Б». Что я буду делать, если ста нет скучно? Если будут «давить» окружающие? Заранее подготовленные ответы для гостей работают как отличная защита. Конечно, если не хотите объяснять свой выбор, то этого и не нужно. Не нужно подробно объяснять причины или оправдываться. Можно просто уверенно сказать: «Я сегодня без алкоголя, я так решил», «Я хочу встретить Новый год в ясности». Очень важна, конечно, поддержка, особенно для тех, у кого есть зависимость или проблемы с алкоголем. Хорошо бы договориться хотя бы ещё с одним человеком из компании, который будет знать об этом решении, и поддерживать друг друга, вместе это проще.

— Люди иногда переживают, что в компании выпивающих на трезвую голову им будет скучно проводить праздник. Как с этим быть?

— Трезвый человек — не скучный, он просто отличается от тех, кто пьёт. В любом случае в смешанных компаниях для развлечений отлично подходят настольные игры, совместное приготовление блюд, мини-квесты, музыка, караоке. Трезвому человеку легче проявить себя, включить фантазию, сделать что-то новое. Когда в фокусе не алкоголь, а взаимодействие с людьми и миром, то праздник становится более ярким.

И, конечно, надо заранее дать себе разрешение уйти в случае, если станет некомфортно или появится давление. Главное, сделать праздник для себя, а не для других. Тот, кто хочет трезвый Новый год — тот его сделает таким. Надо про сто создать нужную атмосферу — люди, украшения, музыка, еда, подготовка, подарки.

Хорошо помогает подумать о том, что вы хотите испытывать 1 января. Головную боль или желание продолжить отдыхать и радоваться? Трезвость — это не ограничение, а возможность полного присутствия на торжестве и полноценно прожитых дней и ночей.

С наступающим!

БЕСЕДОВАЛА ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА