В Ленобласти отметили надёжных партнёров в энергетике

Поздравляли победителей и вручали награды председатель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК областного парламента Михаил Коломыцев, председатель областного Комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов и генеральный директор ООО «РКС-энерго» Бислан Гайрабеков.

Открывая мероприятие, Михаил Коломыцев зачитал приветствие спикера Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина, в котором, в частности, говорилось:

– Акция «Надежный партнер», проводимая при поддержке Совета Федерации, заслуженно стала важной традицией. Вы – компании и организации из самых разных секторов экономики – своим примером подтверждаете, что надежное партнерство между поставщиком и потребителем является значимым фактором стабильности всей отрасли.

Особенно значимо, что Ленинградская область вошла в перечень Минэнерго России по повышению надежности энергоснабжения. Это позволит направить дополнительные ресурсы на модернизацию сетевого хозяйства, что существенно повысит устойчивость и качество электроснабжения.

Михаил Коломыцев в своем выступлении поблагодарил организаторов церемонии и отметил:

- Мы начали эту акцию несколько лет назад, и сегодня она вышла на новый качественный уровень: растёт число вовлечённых потребителей и партнёров, а значит, процесс налажен и даёт результаты. Финансовые потоки в энергетике, как кровь в организме: без платёжной дисциплины не будут реализовываться инвестиционные программы и модернизация инфраструктуры. Отмечу, что и компания, и ответственные потребители показали правильную организацию бизнес‑процессов, и к этому стоит стремиться всем участникам региона.

Михаил Коломыцев особо подчеркнул социальную ответственность ООО «РКС-энерго»: компания откликается на просьбы о помощи участникам СВО, оказывает адресную благотворительную помощь, участвует в воспитании молодого поколения - через трудовые отряды школьников, практику и знакомство подростков с историей и культурой Ленинградской области, сотрудничество с высшими учебными заведениями, трудоустройство студентов.

Бислан Гайрабеков, генеральный директор гарантирующего поставщика электроэнергии в Ленинградской области, выступил с отчетом о работе ООО «РКС-энерго» за год, отметив, что компания обслуживает 565 тысяч физических и 11,5 тысяч юридических лиц в 15-ти районах Ленинградской области. Общий объем поставки электроэнергии в 2025 году составил 3,401 млн. кВтч.

Победители регионального «Надежного партнера» были определены в пяти номинациях: промышленные, непромышленные и бюджетные потребители, предприятия, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, и организации жилищно-коммунального комплекса. Также были вручены награды Законодательного собрания и комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти отличившимся сотрудникам «РКС-энерго».

Федеральная акция «Надежный партнер» проводится в России с 2014 года, Ленинградская область участвует в акции с 2022 года.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области