За проверенной информацией — в госпаблики Ленобласти

В следующем году планируется интеграция системы региональных госпабликов в национальный мессенджер MAX, сообщил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев на ежегодном фестивале госпабликов.

Вице-губернатор обозначил ключевые задачи информационной политики на следующий год — обеспечение легитимности выборного процесса в Государственную Думу РФ и в Законодательное собрание Ленинградской области, а также информирование о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Пока идет специальная военная операция, мы должны помнить, что приоритетной задачей информационной политики региона остаются темы оказания помощи военнослужащим и членам их семей, информирование о действующих в регионе мерах социальной поддержки, в том числе о программах «Время героев» и «Герои команды 47», о целевых программах по обучению и переобучению военнослужащих, о работе Фонда «Защитники Отчества» и деятельности Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО», — отметил Константин Патраев.

В Ленобласти зарегистрированы более 1700 официальных страниц органов власти и местного самоуправления в социальных сетях. На ежегодном фестивале госпабликов по итогам работы в 2025 году лучшие администраторы госпабликов были отмечены благодарностями от губернатора и правительства региона.