Первая академическая гимназия города Гатчины к новому учебному году готова!

До начала нового учебного года осталось 10 дней, гимназия готовится к встрече с учениками. Идет тестирование новичков, дорабатываются учебные планы, завершаются хозяйственные хлопоты. За три десятка лет многое удалось совершить, но сколько еще предстоит сделать!

В центре внимания – ученик

С момента основания в 1994 году Первая академическая гимназия города Гатчины – частное образовательное учреждение. Работа учреждения и педагогического коллектива поддерживаются тесным взаимодействием с администрацией Гатчинского муниципального округа и комитетом образования.

Одно из преимуществ обучения в гимназии – малая, до 15 человек, наполняемость классов, что позволяет практиковать индивидуальный личностный подход к каждому ученику и развивать дифференцированное обучение. Это очень важно для раскрытия и развития способностей ученика.

С годами в Первой академической гимназии сформировался крепкий коллектив высокопрофессиональных педагогов, учеников и родителей, где царит взаимопонимание и взаимоуважение. Гимназия поддерживает своих педагогов, в том числе достойной заработной платой. Радует и то, что в новом учебном году коллектив пополнят молодые и опытные учителя с новыми идеями и инициативами, а значит, развитие гимназии продолжится.

Обучение в гимназии предполагает, прежде всего, гуманитарный профиль образования. На занятиях ребята усиленно изучают русский и иностранные языки – английский и французский, делая в этом значительные успехи.

В гимназии учатся дети из 19 населенных пунктов. Общение со сверстниками позволяет ребятам расширить кругозор, встретить единомышленников, найти настоящих друзей.

Стало традиционным обучение в гимназии нескольких членов одной семьи – семейная преемственность. Сейчас уже те папы и мамы, которые когда-то сидели за партами гимназии, приводят сюда учиться своих детей. Это – проявление доверия к коллективу гимназии и уверенности в том, что и их детям будет интересно учиться, и они приобретут крепкие фундаментальные знания, которые помогут в дальнейшем.

Год, богатый делами и победами

Минувший учебный год запомнился огромным количеством событий, дел, побед и поездок, которые надолго останутся в памяти каждого ученика, учителя и родителей.

Ежегодно гимназисты принимают участие в олимпиадах и конкурсах интеллектуального мастерства различного уровня, демонстрируя высокий уровень знаний. 66 учеников 5-11 классов результативно боролись на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Во втором туре олимпиады школьников гимназия была представлена на 17 предметных состязаниях: по русскому языку, математике, окружающему миру, обществознанию, истории, МХК, географии, биологии, физике, химии, литературе, музыке, изобразительному искусству, информатике, а также английскому, французскому и испанскому языкам. В результате три ученика гимназии стали победителями и 25 – призерами олимпиады. Гимназия вошла в число десяти лучших школ Школьного олимпиадного центра Гатчинского муниципального округа по качеству участия и заслуженно заняла второе место.

Ученики гимназии стараются распределять силы так, чтобы успешно учиться и вместе с этим активно заниматься спортом, ведь это залог хорошего здоровья, которое в будущем позволит реализовать свои мечты и достигнуть самых смелых вершин. Яркие спортивные достижения были у многих ребят. Особенно хочется поздравить с успешным выступлением на областных соревнованиях по художественной гимнастике и заслуженной бронзовой медалью Софию Латыпову; с победой в районных соревнованиях по дзюдо - Валерию Осмоловскую; за второе место на первенстве России по кекусин-каратэ - Софью Шестак.

Культурная среда

Посвящение в гимназисты, классные праздники, арбузники, запоминающиеся новогодние мероприятия, предметные недели, фестивали позволяют ребятам проявить свои таланты, преодолеть стеснение, принять решение, организовать событие, развить эмоциональный интеллект. Стало традицией – в последнюю пятницу месяца все сотрудники гимназии и ученики приходят в одежде обозначенной цветовой гаммы. Цветные дни поднимают настроение и сплачивают коллектив. Ученикам, безусловно, пригодятся и навыки коммуникации, и умение работать в команде – эти компетенции являются ключевыми для успешной совместной работы.

Разностороннее развитие личности предполагает формирование разнообразных способностей и интересов. Сейчас, на каникулах, гимназисты тепло вспоминают интерактивные экскурсии в Гатчинский дворец, репинские «Пенаты», музей «Железные дороги России», музей-усадьбу «Приютино», в планетарий и на крейсер «Аврора», а также театральные и краеведческие поездки по городам региона. Ребятам нравятся совместные культпоходы в кино, мастер-классы, квесты и другие интерактивы, направленные на передачу знаний и опыта. Традиционные и новые мероприятия дарят радость и заряжают позитивной энергией, помогают сохранить комфортные условия и психологический климат в классе и в гимназии.

Наши звёздочки

Итоги прошедшего года Первая академическая гимназия города Гатчины подводила на ярком празднике в зале Гатчинского городского Дома культуры. Учителя, родители, близкие и друзья пришли поздравить гимназистов с окончанием учебного года, а для выпускников прозвенел последний звонок. Пользуясь случаем, гимназия выражает глубокую благодарность председателю комитета культуры и туризма Гатчинского округа Марии Титовой и директору Гатчинского городского Дома культуры Сергею Фиксу за возможность проводить такие торжественные мероприятия в лучших залах Гатчины.

На торжественное чествование выпускников Гатчинского округа 2025 года с высокими образовательными результатами вместе с родителями были приглашены трое гимназисток – Дарья Васильева, Милана Сошина и Злата Фирсова. За особые успехи в учебе Милане и Злате были вручены серебряные медали.

Этот замечательный праздник был организован при поддержке комитета образования Гатчинского муниципального округа. Коллектив гимназии искренне благодарит сотрудников комитета и председателя Марину Шутову за высокую оценку 11-летнего труда гимназистов, их родителей и преподавателей.

Также в этом году все без исключения выпускники гимназии побывали на бале выпускников Ленинградской области и на празднике «Алые паруса». Эти знаменательные события навсегда останутся в их памяти и в их жизни!

Какова главная задача образовательного учреждения? В каком направлении пойдет его развитие? На эти вопросы уверенно отвечает собственник Первой академической гимназии города Гатчины Вячеслав Романович Ковалев:

- Гимназия, по моему мнению, должна быть тем учебным заведением общего образования, где к каждому ученику будет найден свой индивидуальный подход, и где будут созданы все условия для безопасного, комфортного обучения и личностного становления. Подготовка наших выпускников к успешному поступлению в ведущие высшие учебные заведения и соответствие всё возрастающим требованиям государственных образовательных стандартов, постоянная работа над повышением профессионального уровня педагогов всегда были, есть и останутся приоритетами в нашей работе. В решении стоящих перед нами педагогических вопросов мы ориентируемся на задачи развития кадрового потенциала Гатчины и области, творчески взаимодействуя и сотрудничая с федеральными и региональными организациями и учреждениями, работающими в сфере образования и воспитания молодежи.

Уже сейчас приходят первые новости от выпускников гимназии 2025 года. Иван Богданов поступил в Университет гражданской авиации, Дарья Васильева – в Гуманитарный университет профсоюзов, Милана Сошина – в Архитектурно-строительный университет, Павел Иванов – в Технологический институт, Виктор Нечаев - в Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Заканчивается август. Первая академическая гимназия города Гатчины готовится перевернуть очередную страницу летописи и начать 31-й учебный год. Традиционный первый звонок прозвенит в День знаний, 1 сентября, в малом зале кинотеатра «Победа».

Первая академическая гимназия города Гатчины приглашает всех учеников и их родителей на праздник в этот столь значимый для всех день!

Татьяна Можаева