Самая атмосферная Ночь кино – в Приоратском парке на фестивале Лето.Парк.Кино.
23 августа субботний кинопоказ фестиваля «Лето.Парк.Кино.» пройдет в рамках ежегодной акции «Ночь кино». Самый атмосферный кинофестиваль под открытым небом в Ленинградской области покажет громкие новинки отечественного кино. Среди живописных аллей Приоратского парка на фоне закатного солнца зрители посмотрят отличное кино и почувствуют объединяющую магию кино.
В год 80-летия Великой Победы «Ночь кино» покажет одну из сильнейших военных драм последних лет «Группа крови» Максима Бриуса о детском донорском лагере, созданном фашистскими оккупантами в Вырице. Финал картины символичен – был снят на территории нового Мемориала в Зайцево.
Юные зрители увидят новую экранизацию любимой детской сказки «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Большое путешествие, полное опасностей, которые помогает преодолевать настоящая дружба.
А на вечернем закате и под звездами гости фестиваля непременно будут очарованы эстетикой Пушкинского Петербурга в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Предваряя вечерний показ, на летней эстраде прозвучат романсы в исполнении лауреата международных конкурсов Дарьи Святовой.
Все показы проходят бесплатно. Для гостей удобные пуфы, теплые пледы, фудкорт. Расписание до конца сезона на сайте: letoparkkino.ru.
Программа кинопоказа:
15:00 «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», реж. Игорь Волошин, 2025 г., 103 мин. 6+
17:00 «Группа крови», реж. Максим Бриус, 2025 г. 98 мин., 12+
18:50 Летняя эстрада. Выступает Дарья Святова
19:30 «Пророк. История Александра Пушкина», реж. Феликс Умаров, 2024 г., 147 мин., 18+
«Ночь кино 2025» организована при поддержке Минкультуры России и МИД России. Операторами акции являются РОСКИНО и Фонд кино. Соорганизатор акции – Российский фонд культуры.