Самая атмосферная Ночь кино – в Приоратском парке на фестивале Лето.Парк.Кино.

В год 80-летия Великой Победы «Ночь кино» покажет одну из сильнейших военных драм последних лет «Группа крови» Максима Бриуса о детском донорском лагере, созданном фашистскими оккупантами в Вырице. Финал картины символичен – был снят на территории нового Мемориала в Зайцево.

Юные зрители увидят новую экранизацию любимой детской сказки «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Большое путешествие, полное опасностей, которые помогает преодолевать настоящая дружба.

А на вечернем закате и под звездами гости фестиваля непременно будут очарованы эстетикой Пушкинского Петербурга в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Предваряя вечерний показ, на летней эстраде прозвучат романсы в исполнении лауреата международных конкурсов Дарьи Святовой.

Все показы проходят бесплатно. Для гостей удобные пуфы, теплые пледы, фудкорт. Расписание до конца сезона на сайте: letoparkkino.ru.

Программа кинопоказа:

15:00 «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», реж. Игорь Волошин, 2025 г., 103 мин. 6+

17:00 «Группа крови», реж. Максим Бриус, 2025 г. 98 мин., 12+

18:50 Летняя эстрада. Выступает Дарья Святова

19:30 «Пророк. История Александра Пушкина», реж. Феликс Умаров, 2024 г., 147 мин., 18+

«Ночь кино 2025» организована при поддержке Минкультуры России и МИД России. Операторами акции являются РОСКИНО и Фонд кино. Соорганизатор акции – Российский фонд культуры.