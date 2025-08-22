Ленинградская область встречает День Государственного флага России

«Уважаемые жители Ленинградской области, примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Сегодня флаг России олицетворяет верность традициям, справедливости, уважение к культурному наследию и стремление к созиданию и развитию. Он объединяет миллионы людей — разных по происхождению, взглядам, языку, но одинаково преданных своей Родине.



Под этим флагом идут сегодня в бой участники специальной военной операции. Поднятый над освобожденными городами и поселками — он становится зримым подтверждением одной из важнейших моральных, нравственных основ нашей Родины: «Своих не бросаем!».



Пусть над нами всегда гордо развивается бело-сине-красный стяг — символ Великой России!» – говорится в поздравлении правительства Ленинградской области землякам.



Столица Ленинградской области Гатчина станет главной площадкой празднования Дня Государственного флага. Оно начнется с шествия с российским триколором под звуки гимна в исполнении сводного хора, молодым гражданам России вручат паспорта. В мероприятиях примут участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и почетные гости.

Центральным событием станет первый фестиваль участников СВО «СВОя культура». С творческими номерами в концерте выступят военнослужащие и члены их семей. Также будет представлена выставка художественных работ ветеранов Великой Отечественной войны и современных героев СВО.