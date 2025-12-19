Цапли Ленинградской области

Итак, сегодня поговорим о цаплях. Этим птицам учёные выделили даже своё семейство — цаплевые. К этому же семейству из наших птиц относятся также большая выпь и малая выпь (она же волчок). У всех «цаплевых» птиц прямой клюв, края которого для удержания жертвы имеют острые зазубринки. Кроме того, у них длинный язык, тонкая и длинная шея, которая S-образно изогнута. Именно за счёт этого изгиба цапли способны делать точный молниеносный удар клювом по жертве или врагу. Птицы имеют длинные пальцы и длинные когти. Коготь среднего пальца — в виде гребёнки: он используется для ухода за оперением. В полёте — благодаря характерному изгибу шеи — голова птицы как бы ложится на плечи.

ХИЩНИКИ С ДЛИННЫМИ КЛЮВАМИ

Цапли ведут дневной образ жизни. Предпочитают крупные водоёмы с мелководьями, подходящими для рыбалки, — это могут быть реки с низкими заросшими берегами, озёра и пруды. При этом гнездиться они могут в некотором отдалении от воды.

Цапли — хищники, питаются исключительно животной пищей. Преимущественно это рыба, а также — лягушки, мелкие грызуны, ящерицы, водные беспозвоночные насекомые, моллюски и даже змеи. Птица медленно шагает по мелководью, иногда замирая на несколько минут и всматриваясь в воду, после чего делает резкий выпад и достаёт добычу из воды.

Жертву цапли могут выслеживать часами, застыв в неподвижности — кажется, что птица спит с открытыми глазами! Но стоит ей обнаружить добычу, как она моментально оживает. Молниеносный бросок — и вожделенная рыба поймана.

ОДИН СЕРЫЙ, ДРУГОЙ БЕЛЫЙ…

В Ленинградской области обитает два вида цапель: серая и большая белая. К названию белой цапли не просто так добавлено уточняющее название «большая», потому что есть и другой вид белоснежной цапли, а именно — малая белая цапля, которая в наших краях не встречается. В России малая белая цапля обитает только на юге, на побережьях Чёрного, Каспийского и Азовского морей.

Серая цапля — крупная птица с длинной шеей, прямым длинным клювом и высокими ногами. Раз мах крыльев серой цапли может достигать двух метров, а длина тела — одного метра. Самцы и самки внешне практически неотличимы. Серая цапля чем-то напоминает серого журавля, но заметно мель че последнего и во время полёта не вытягивает шею как журавль, а наоборот, втягивает её в плечи. Полёт цапли спокойный, с медленными взмахами крыльев.

Второй вид живущих у нас цапель — большая белая. Как мы уже догадываемся, это не альбинос серой цапли, а самостоятельный вид. Большие белые цапли — жители южных широт, и их появление у нас связано с потеплением климата. Впервые этот вид появился в наших краях чуть больше 10 лет назад, и спустя несколько лет на Кургальском полуострове учёные обнаружили их первое гнездо — в нём птицы успешно вывели своих птенцов. В настоящее время большая белая цапля активно расселяется по нашей области и успешно размножается. Эти птицы строят гнёзда в цапельниках своих серых собратьев и мирно живут рядом с ними.

ДОМОЙ. В РОДНОЙ ЦАПЕЛЬНИК

Основная часть цапель улетает от нас на зимовку в Западную Европу, и иногда — в Африку. Весной птицы возвращаются к нам, на свою родину, ведь родиной у птиц считается та территория планеты, где они появились на свет и где им суждено продолжить свой род. Цапли живут в Ленинградской области — как и положено этим птицам — колониями, которые называются цапельниками. Из года в год весной они возвращаются в свой родной цапельник.

Поселение цапель очень компактное, умещается на участке примерно сто на сто метров. Гнёзда они устраивают в лесу на высоких деревьях — как правило, на старых высоких елях, соснах или осинах. Птицы используют свои дома по многу лет. На одном дереве могут находиться до четырёх, а иногда и пяти гнёзд. Вернувшись с зимовки, цап ли «ремонтируют» старые гнезда, либо строят себе новые. В по стройке принимают участие оба партнёра, образовавшие пару. В качестве строительного мате риала птицы используют тростник, ветки и сучки деревьев и кустарников. Диаметр гнезда может быть около метра.

В Ленинградской области известно несколько десятков крупных колоний цапель, в каждой из них может быть до 30 пар цапель. В Киришском районе известен цапельник с рекордным количеством жилых гнёзд — 75! На сегодняшний день это абсолютный максимум для нашего региона, и держится он уже несколько лет.

Размножаться птицы начинают обычно на второй, а иногда только на третий год жизни. Они образуют стабильные пары: оба родителя принимают участие в постройке гнёзда, насиживании и выкармливании птенцов. В гнезде обычно 4–5 яиц зеленовато-голубой окраски, вылупляется в среднем от 2-х до 4-х птенцов. Самка и самец насиживают кладку по очереди в течение 28 30 дней. Ещё около 50 дней птенцы сидят в гнезде на полном обеспечении родителей, пока не повзрослеют и не начнут самостоятельно охотиться.

ОСТАЮТСЯ ЗИМОВАТЬ

Цапли улетают от нас примерно в октябре, но при тёплой погоде могут задержаться и до конца осени. Интересно, что уже не пер вый год в Ленинградской области обнаруживается несколько мест (в том числе, два — в Гатчинском округе), где серые цапли остаются зимовать. В каждом таком месте мне лично удаётся наблюдать зимой одновременно более чем тридцать птиц! Вероятно, они зимуют целой колонией. Для Ленинградской области такое скопление этих птиц в одном месте — достаточно редкое явление. Вода здесь не замерзает даже в сильные морозы — благодаря быстрому течению реки. У цапель есть возможность охотиться, и, судя по их количеству, еды им достаточно.

Несмотря на то, что эти места зимовки расположены вблизи населённых пунктов, птицы остаются крайне осторожными. В случае малейшей опасности они оглашают окрестности свои ми громкими криками, поднимаются на крыло и рассаживаются на верхушках высоких деревьев. Зимой, чтобы их поснимать, приходится сооружать специальный шалаш- укрытие.

Бытует мнение, что цапли могут наносить ущерб рыборазводным хозяйствам, в частности, поедая молодь, выпущенную для разведения. Надо заметить, что, как и всякие хищники, цапли прежде всего вылавливают малоподвижных и нежизнеспособных особей. К тому же учёными было подсчитано, что огромное количество хищных насекомых, лягушек и сорной рыбы, съеденных цаплями, истребили бы в 1500 (!) раз больше мальков, чем съедают птицы. Поэтому рыбоядных цапель нельзя считать вредными не только для естественных водоёмов, но и для рыбохозяйственных прудов.

Любите и берегите природу!

ПАВЕЛ ГЛАЗКОВ, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, АВТОР КАНАЛА О ЖИВОТНЫХ «КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ», КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ФОТО АВТОРА