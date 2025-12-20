Царь и композитор: десять глав из жизни театральной России XIX века

Выставка, открывшаяся в Центральном корпусе Гатчинского дворца, приурочена к двум важным датам 2025 года – 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 180-летию со дня рождения императора Александра III. Она посвящена взаимоотношениям двух великих представителей своей эпохи, чье влияние определило облик русской культуры второй половины XIX века.

Великие современники

Как рассказала научный руководитель ГМЗ «Гатчина» Александра Фарафонова, эта выставка была задумана давно, но из-за эпидемии ковида ее пришлось отложить на несколько лет.

- Александр III и П.И. Чайковский были современниками, – напомнила Александра Николаевна. - Они были совершенно разными людьми, но в их жизнях и судьбах прослеживаются параллели. По характеру оба были застенчивы и необычайно работоспособны. Чайковский поначалу не планировал быть музыкантом. Он окончил училище правоведения и благополучно служил в Министерстве юстиции, пока не бросил его ради занятий музыкой. Александр III не собирался становиться императором. Он планировал помогать старшему брату Николаю Александровичу – будущему императору, как он думал. И всё же на его плечи лег необычайно тяжелый груз царствования.

Как отметила Александра Фарафонова, в Гатчинском дворце они встречались всего один раз – в 1884 году, но тем не менее их судьбы были всегда связаны. Александр III необычайно любил Чайковского. Он всячески помогал композитору, оплачивал ему пенсию, совершал и разовые выплаты. Поддерживал он и его произведения – вопреки мнению критиков, которые, например, назвали «мертворожденным ребенком» великую оперу Чайковского «Евгений Онегин», без которой сегодня невозможно представить репертуар театров России и всего мира. Как показывает выставка в Гатчинском дворце, поддержка государя была спасительной и для Чайковского, и для музыкального настоящего и будущего России.

- Есть трогательные воспоминания Сергея Дмитриевича Шереметева, который пишет о 1893 годе, когда здесь, в Гатчинском дворце, в один из тоскливых осенних вечеров исполняли музыку для императора, – рассказала Александра Фарафонова. - Среди произведений было несколько композиций Чайковского. Александр III просил повторять их снова и снова. И уже на следующий день он узнал, что именно в эти часы умирал Петр Ильич Чайковский...

Жизнь и театр: сцена и закулисье

Как подчеркнула Александра Фарафонова, экспозиция выставки погружает в жизнь театра XIX века. На более 500 метрах выставочного пространства представлены уникальные экспонаты и редчайшие подлинные документы из нескольких архивов и музеев России. Многие предметы, прибывшие в Гатчину, впервые в истории покинули стены родных музеев. Среди наиболее значимых экспонатов – личные вещи главных героев: мундир императора Александра III, платье императрицы Марии Федоровны, костюм, принадлежавший П.И. Чайковскому.

Экспозиции распределены в десяти залах, ставших десятью главами удивительного повествования о двух величайших личностях своего времени. Каждая экспозиция делится как бы на две части, рассказывая, с одной стороны, об императоре, с другой – о композиторе. В то же время каждый зал – это сцена с декорациями, и то, что находится за сценой, – закулисье.

В первом же зале мы видим коронационный трон императора Александра III, напротив которого размещена витрина с белыми перчатками и дирижерской палочкой – той самой, которой Чайковский пользовался во время исполнения кантаты «Москва» на коронации императора. Именно тогда произошла первая полноценная встреча Александра Александровича и Петра Ильича.

Следующая экспозиция отражает музыкальную жизнь России XIX века, в которой стало возможным рождение и формирование необычайного таланта Чайковского. Портреты меценатов, поддерживающих музыкальные сообщества, фрагменты партитур, уникальные документы, относящиеся к жизни самого Чайковского. В одном из залов представлены театральные атрибуты того времени – элементы светскости и сбора в театр.

История музыки – история жизни

В задачи организаторов выставки не входило рассказать обо всём творческом пути Чайковского. В основном она затрагивает крупные произведения композитора – оперы, балеты, духовную музыку. В следующих залах можно познакомиться с этими произведениями и даже послушать музыку Чайковского. Надо отметить, что она звучит фоном во всех залах выставки. Кроме того, посетители могут воспользоваться наушниками, чтобы услышать подлинные музыкальные записи, сделанные до 1917 года. Некоторые из них выполнены еще при жизни композитора.

В экспозициях разворачивается история опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Кузнец Вакула», «Опричник». Как говорят, последнюю Александр III просто обожал. В выставочном пространстве отражен творческий процесс создания и знаменитых балетов, который полностью захватывал композитора («Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»).

Представлены музыкальные программы, подлинные костюмы и их эскизы – например костюм Кофейного зерна из балета «Щелкунчик», костюм вельможи-охотника из «Спящей красавицы». Особенно впечатляет один из последних залов выставки, оформленный огромными зеркалами. Здесь можно увидеть большой портрет Марии Петипа, дочери Мариуса Петипа и первой исполнительницы партии Феи Сирени, которая словно парит в высоте, устремляя взгляд на костюмы, в которых она танцевала.

Выставка завершается камерным залом, где представлен единственный экспонат – пуанты Антониетты Дель-Эра, первой исполнительницы Авроры в «Спящей красавице» и феи Драже в «Щелкунчике», предоставленные Академией Русского балета

им. Вагановой.

Вообще, список музеев, архивов и музыкальных учреждений, представивших свои коллекции для этого проекта, впечатляет. Среди партнеров выставки – Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича, предоставившая уникальные материалы из собрания музыкальной библиотеки филармонии, в том числе первое издание клавира любимой оперы императора «Евгений Онегин» с автографом Чайковского и редчайший экземпляр партитуры оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» из личной библиотеки Александра III. Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского (г. Клин) предоставил мемориальные предметы, почти никогда не покидающие стен музея. Также на выставке представлены редчайшие экспонаты и документы из Архивного комитета (ЦГАКФФД и ЦГИА), Государственного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П.И. Чайковского» (г. Воткинск), Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Государственного архива Российской Федерации, Музея театрального и музыкального искусства, Александринского театра, Театральной библиотеки, из музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село».

Выставка «Александр III и Чайковский» будет интересна как специалистам – историкам, музыкантам, музыковедам, так и обычным посетителям: история царя и композитора представлена настолько ярко и оригинально, что запомнится всем.

Выставка «Александр III и Чайковский. Царь и композитор» продлится до 12 апреля 2026 года.

Юлия Лысанюк