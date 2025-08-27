Александр Дрозденко — бойцам ПВО: «Спасибо за защиту ленинградского неба!»

«Заехал лично поблагодарить за эффективную и слаженную работу личный состав 6-ой армии ПВО, защищающей ленинградское небо.

Пообщался с командующим армией, генералом Олегом Маковецким и бойцами, несущими боевое дежурство по защите области. Пожал руку летчику, который вчера при массированной атаке БПЛА на Ленобласть лично уничтожил 5 целей.

Мирного неба и военнослужащим, и ленинградцам.

Поддержку военных частей техническую, инженерную, бытовую и организационную продолжим. Сейчас завершили ремонт спортивного зала в части. Поможем и с обеспечением новых мест размещения расчетов и мобильной техникой в Ленобласти», – рассказал Александр Дрозденко.