Приложение «Госуслуги Моя школа» скачали уже полтора миллиона человек
«Госуслуги Моя школа» — приложение для школьников и их родителей, которое помогает планировать распорядок дня, узнавать домашние задания и отслеживать оценки. С момента запуска в мае 2025 года его установили уже почти 1,5 млн человек.
Чем полезно приложение
- можно спланировать свой день — школьное расписание постоянно обновляется, родитель и ребёнок могут дополнить его записью к врачу, занятием с репетиром или другими делами
- в приложении доступны электронные материалы из библиотеки цифрового контента, которые задал учитель
- видно не только, что задали, но и какую часть домашних заданий уже сделал ребёнок
- можно сравнить оценку ребёнка с тем, как в целом это задание выполнил весь класс, следить за динамикой успеваемости
- родитель может похвалить и поддержать ребёнка, даже не находясь с ним рядом
Принципы защиты детей
- вход через Госуслуги
- безопасно для глаз – поддерживается стандарт контрастности
- данные доступны только родителю и ребёнку
- информация не хранится в приложении – сведения из школы отображаются из региональных систем
Использование приложения — добровольное. Данные из школы отображаются в нём только с согласия родителя ребёнка, с 14 лет такое согласие он может выдать сам.
Москва и Санкт-Петербург пока не подключились к сервису, их жители могут пользоваться только региональными решениями.
Скачать приложение «Госуслуги Моя школа»
— RuStore
— Google Play
— AppGallery
— App Store