Приложение «Госуслуги Моя школа» скачали уже полтора миллиона человек

Чем полезно приложение

- можно спланировать свой день — школьное расписание постоянно обновляется, родитель и ребёнок могут дополнить его записью к врачу, занятием с репетиром или другими делами

- в приложении доступны электронные материалы из библиотеки цифрового контента, которые задал учитель

- видно не только, что задали, но и какую часть домашних заданий уже сделал ребёнок

- можно сравнить оценку ребёнка с тем, как в целом это задание выполнил весь класс, следить за динамикой успеваемости

- родитель может похвалить и поддержать ребёнка, даже не находясь с ним рядом

Принципы защиты детей

- вход через Госуслуги

- безопасно для глаз – поддерживается стандарт контрастности

- данные доступны только родителю и ребёнку

- информация не хранится в приложении – сведения из школы отображаются из региональных систем

Использование приложения — добровольное. Данные из школы отображаются в нём только с согласия родителя ребёнка, с 14 лет такое согласие он может выдать сам.

Москва и Санкт-Петербург пока не подключились к сервису, их жители могут пользоваться только региональными решениями.

Скачать приложение «Госуслуги Моя школа»

— RuStore

— Google Play

— AppGallery

— App Store