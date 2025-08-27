Мошенники используют тему электронных дневников для кражи денег

Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками учебных заведений или службы технической поддержки. Они утверждают, что для корректной работы электронного дневника требуется подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Далее либо просят сообщить коды из SMS, либо направляют на фишинговый ресурс.

Ресурсы такого рода (пример в карточках, предоставленных компанией Angara SOC) информируют, что доступ к системе осуществляется исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), однако страница для аутентификации – поддельная.

После получения доступа к данным, злоумышленники получают возможность войти в аккаунты на портале «Госуслуги», в онлайн-банках и других сервисах. Хотя чаще дальше реализуется схема со звонком из правоохранительных органов и «спасением» средств на «безопасных счетах».

Для защиты от подобных схем важно помнить, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из SMS, пароли или паспортные данные по телефону.

Любые операции, связанные с электронным дневником, проводятся через официальные платформы школ или портал «Госуслуги» без привлечения сторонних лиц.

При получении подозрительных звонков следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с учебным заведением для проверки информации.

Эти простые меры предосторожности помогут избежать потери денежных средств и сохранить конфиденциальность личных данных.

Информация ТГ-канала “Киберполиция России”