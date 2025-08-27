«Что стоит за этим знаком»: как нацпроекты меняют жизнь людей

Так, по национальному проекту «Кадры» продолжается модернизация центров занятости населения — на их месте открываются современные кадровые центры «Работа России». Сейчас в стране работают уже более 900 кадровых центров.

По нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается работа по развитию образования, профессионального становления и активного участия молодых людей в будущем страны. Уже построено более 1,6 тыс. новых современных школ, обновлено более 156 молодёжных центров для общения, работы и полезного досуга, создано более 940 молодёжных лабораторий, где молодые ученые ведут прикладные исследования под руководством опытных наставников. Одной из ключевых мер нацпроекта стала программа «Профессионалитет», нацеленная на модернизацию системы среднего профессионального образования, приведение её в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики. На данный момент свои двери открыли более 1,4 тыс. колледжей «Профессионалитета» в 86 регионах России.

Одно из направлений нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – благоустройство общественных пространств. На сегодняшний день преобразили уже 40 тыс. дворовых территорий, что является частью комплексной работы по созданию современной, удобной и безопасной городской среды.

По национальному проекту «Семья» продолжается оснащение и дооснащение детских поликлиник. Ранее модернизацию прошли более 2,7 тыс. детских поликлиник по всей стране. Другой ключевой инициативой нацпроекта «Семья» стала программа «Пушкинская карта», по которой доступно более 45 тыс. культурных мероприятий для молодых людей 14—22 лет.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» помогает людям путешествовать по стране без лишних пересадок и на более дальние расстояния. Чтобы полеты становились доступнее и комфортнее, в регионах обновляют аэропорты, тем самым улучшая маршрутную сеть. Модернизировано уже 35 аэропортов, среди них как крупные международные хабы, так и небольшие авиаузлы.