Определены победители премии «Человек труда»

В рамках партпроекта «Выбирай своё» «Единая Россия» учредила Национальную премию «Человек труда». Лауреатами могут стать учителя труда, передовики производства, молодые специалисты, инженеры, трудовые династии, ветераны труда, а также предприятия и организации. Премия направлена на укрепление престижа рабочих профессий и популяризацию трудовых достижений в реальном секторе экономики и будет присуждаться выдающимся работникам из всех регионов страны.

На торжественной церемонии в Штабе с приветственным словом выступил региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев. Он подчеркнул, что задача данного проекта – воздать должное истинным труженикам, профессионалам, мастерам своего дела, чьими руками укрепляется экономический суверенитет нашей страны. Сергей Васильевич поблагодарил участников конкурса за активность и пожелал новых побед и достижений.

Участников мероприятия приветствовали члены регионального оргкомитета премии: Денис Поничев, Андрей Богоявленский и Константин Головяшкин. Комиссия премии выделила пять лучших заявок в регионе, однако, согласно положению, на федеральный этап должны отправиться только три победителя, поэтому двое соискателей были отмечены благодарностью регионального координатора партпроекта «Выбирай свое». Награду вручили директору частного дошкольного учреждения «Творец» Ирине Копцевой и руководителю хореографической студии «Пульс» Вячеславу Синявскому.

Победителем регионального этапа премии «Человек труда» в номинации «Лучший наставник» стала директор Большеколпанской школы Галина Ибадова. В номинации «Трудовое патриотическое воспитание» победу разделили директор АНО «Акуна Матата» Ирина Кириллова и учитель биологии Большеколпанской школы Юлия Коваленко. Сергей Коняев вручил победителям заслуженные награды.

Галина Ибадова так прокомментировала свое участие в конкурсе: «Любая школа не только учит, но и воспитывает, и задача педагогов – воспитать в детях любовь и уважение к труду, что мы успешно и делаем. В прошлом году наша школа открыла агрокласс, и мы на деле доказываем детям и родителям, что работа в сельском хозяйстве сегодня – это интересно, почетно, очень ценно и престижно».

Гостей и участников церемонии порадовали своим выступлением молодые артисты вокального ансамбля ESFERO. Члены оргкомитета поздравили победителей и выразили уверенность, что конкурс будет набирать обороты, и в следующем году соберет гораздо большее число участников. Финальный этап национальной премии «Человек труда» состоится осенью в Москве.

Андрей Соколов