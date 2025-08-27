Дзюдоисты вернулись с медалями

Воспитанники клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» добились отличных результатов. Дмитрий Кузьмин в весовой категории до 46 кг завоевал бронзовую медаль на Первенстве среди юношей до 18 лет, а Ксения Скворцова поднялась на первую ступень пьедестала Первенства юниорок.

Спортивный клуб дзюдо и самбо «Гатчина» представлял Илья Михайлов. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг на Первенстве среди юношей до 18 лет.

На Первенстве Ленинградской области до 21 года еще три медали в копилку Гатчинского округа принесли воспитанники спортивного клуба «Вырица». Денис Пелевин в весовой категории до 66 кг завоевал серебряную медаль, бронзовые медали завоевали Валерия Сомрякова в весовой категории до 78 кг и Эльдар Каримов в весовой категории до 60 кг.

Поздравляем спортсменов с попаданием в сборную команду Ленинградской области и с отбором на Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо, которое состоится в сентябре.