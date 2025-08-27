Россиянам с 1 сентября подключат сервис «второй руки» для защиты от мошенников

"Это позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий", - пояснил представитель Центробанка.

После того, как клиент банка подключит сервис "второй руки", у доверенного лица будет максимум 12 часов с момента уведомления на решение - подтвердить либо отклонить операцию. Если он не успеет в этот срок, то банк отклонит операцию, но запрос можно подать снова.

Подключить новый сервис другому человеку без его согласия будет невозможно, инициировать подключение сможет только сам клиент. Способ подключения услуги каждый банк определит самостоятельно, например, при посещении офиса либо дистанционно.

От услуг "второй руки" можно будет отказаться в любой момент, для этого достаточно будет подать в свой банк соответствующее заявление. Получив его, финансовая организация обязана отключить сервис в течение 24 часов. Этот период "охлаждения" установлен для того, чтобы снизить риск отключения сервиса "второй руки" под влиянием мошенников, отметили в ЦБ.

Новый механизм защиты от мошенников распространяется на денежные переводы третьим лицам, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и на снятие наличных. Именно такими путями злоумышленники обычно забирают деньги у обманутых людей. Важно, что клиент банка должен будет сам выбрать виды операций и их критерии, а также счета и вклады, операции по которым потребуют подтверждения. Они прописываются в соглашении с банком.

Доверенным лицом можно будет назначить не только родственника, но и любого человека, за исключением людей, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Главное, чтобы доверенное лицо добросовестно контролировало финансовые операции подопечного, заявил "Российской газете" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

"Прежде всего это важно для защиты сбережений старшего поколения, так как именно пожилые люди оказались главной целевой аудиторией мошенников различного рода", - сказал он.

"Вторая рука" пригодится не только пенсионерам и подросткам, но и всем людям, которые пользуются дистанционным банковским обслуживанием, включая мобильные приложения, но по разным причинам не слишком уверенно чувствуют себя в цифровой среде. "Для таких клиентов дополнительная защита особенно важна, поскольку именно через них мошенники часто пытаются провести операции и вывести деньги на транзитные счета", - добавил профессор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Войлуков.

Сергей Болотов, “Российская газета”

Фото freepik.com