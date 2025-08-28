Из инженерного класса — в технический кол-ледж и вуз

«В воспитании и образовании результат нельзя получить мгновенно, но он окупается сторицей: выпускники инженерных классов Ленобласти выбирают технические профессии — в 70% случаев в Сосново и в Выборге — все 100% ребят.

Ждём статистику первого выпуска от Тосно. Дальнейшие планы региона по оснащению и открытию специализированных инженерных классов — с 1 сентября в Шлиссельбургская школа N 1, с 2026 года Новоладожская школа имени вице-адмирала Черокова, затем школа № 3 в Сосновом Бору и школа № 3 в Кудрово.

Поддержим студентов-отличников технических специальностей: поручил уже в сентябре ввести дополнительную стипендию 10 000 рублей в месяц. Качественную практику и дальнейшее трудоустройство ребят на предприятиях отрасли поможет обеспечить региональный Морской совет.

Благодарен Николаю Платоновичу Патрушеву за настойчивое и деятельное внимание к формированию системы подготовки кадров для судостроения и высокотехнологичных отраслей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Совещание помощника Президента РФ Н.П.Патрушева с руководителями органов государственной власти и организаций по вопросу «О повышении качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности» прошло сегодня на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.