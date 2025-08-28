Как энергетики готовятся к зиме?

Как справедливо заметила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, надежность электроснабжения – тема очень важная, особенно для ряда населенных пунктов округа. Среди обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу лидируют вопросы по электроснабжению, и в сфере ЖКХ это одна из самых насущных проблем: аварийных отключений очень много.

О ситуации, связанной с энергообеспечением объектов экономики и жителей Гатчинского округа, рассказала начальник отдела по электроэнергетике комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, представитель правительства Наталья Антонова.

Как выяснилось, комитет по ТЭК в курсе всех бед с электроснабжением, разбирается каждая ситуация, и комитет участвует в доставке резервных источников питания. На сегодня подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме: сетевые компании выполняют ремонтные и инвестиционные программы в соответствии с планом, исполнение – около 70%.

- Мы оперативно корректируем планы в соответствии с аварийными ситуациями, которые складываются в том числе и при неблагоприятных погодных условиях, – заметила Наталья Антонова. – Год непростой, очень много произошло организационных изменений. В июле прошлого года изменился федеральный закон, в каждом регионе определена ключевая электросетевая компания, и в Ленобласти с 1 января 2025 это ПАО «Россети Ленэнерго». Они наделены расширенным кругом полномочий, прав и обязанностей и несут ответственность за электроснабжение каждого потребителя, независимо от того, к сетям какой компании он присоединен.

Главный инженер Гатчинских электрических сетей «Ленэнерго» Николай Шмыгин доложил, насколько сети готовы к отопительному сезону, какие мероприятия выполнены и как они повлияют на надежность электроснабжения. В частности, за семь месяцев был выполнен ремонт 39 км линий, 98 трансформаторных подстанций, заменено 12 км провода, более 150 опор, 54 единицы оборудования. Идет расчистка и расширение трасс воздушных линий. Кроме того, сейчас проводится беспрецедентная работа по увеличению трансформаторной мощности на подстанциях: в этом году заменен один трансформатор, выполнена реконструкция двух подстанций. Сформировано 44 аварийных бригады, подготовлена 71 единица техники, которая находится в боевой готовности. Постоянно дежурят 10 дизель-генераторных установок мощностью от 100 до 630 кВт.

По словам Николая Шмыгина, подготовка к осенне-зимнему периоду выполнена на 50–60%, и процесс продолжается. К сожалению, в деятельность энергетиков вмешались июльские ураганы, когда пришлось внепланово заниматься глобальными аварийно-восстановительными работами.

Как рассказал, в свою очередь, главный инженер филиала ЛОЭСК «Южные электрические сети» Дмитрий Дубровский, в этой организации план работ выполнен на 80%: отремонтировано 16 км сетей, 44 кабельных линии в Гатчине и 14 – в Сиверском; перераспределена мощность по Оредежскому району электрических сетей в Вырицком, Сиверском и Таицком поселениях. По Тайцам и Сиверскому утверждены программы повышения надежности электроснабжения, работа ведется. В Тайцах проверены сети, подана заявка в «Ленэнерго» на увеличение мощности. Сейчас аварийность снизилась.

Людмила Нещадим заметила, что аварийные отключения электричества, связанные с природными катаклизмами, зачастую вызваны ветровалом, и это уже зона ответственности собственников земель и дорог, на которых эти деревья находятся.

На случай аварий администрация Гатчинского округа – при финансовой поддержке правительства Ленобласти – запасается дизель-генераторными установками. Заместитель главы по ЖКХ и дорожному хозяйству Александр Супренок рассказал, что за три предыдущих года было приобретено 12 дизель-генераторов. В 2024 году мощный генератор на 800 кВт установили на котельной № 11 в Гатчине для стабильной работы при аварийных отключениях электроэнергии. До

1 октября будет поставлен дизель-генератор мощностью 1000 кВт для установки на водозабор из Серебряного озера. А 12 мобильных генераторов находятся в передвижном режиме – их перевозят на станции водозабора, на очистные сооружения, где случается длительное отключение электричества.

Для справки: на территории Гатчинского округа – 64 котельных, 24 установки очистных сооружений и 68 станций водозабора, так что закупка дизель-генераторов с помощью областного правительства продолжится. «Ресурсоснабжающие организации должны иметь резервные источники питания на случай неординарных ситуаций», – заключил Александр Супренок.

Людмила Нещадим задала представительнице ТЭК вопрос об оперативном информировании жителей в случае плановых отключений электричества и о ходе восстановительных работ, так как в подобных ситуациях до диспетчеров дозвониться архи-сложно: линия постоянно занята. Целесообразно было бы организовать адресную рассылку сообщений на мобильные телефоны, как, например, это делает РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако вопрос остался открытым.

В числе обращений, поступивших в ходе прямой линии, была жалоба жителей деревни Романовки, которая перманентно страдает от отключений электричества. Энергетики ответили, что переключили деревню на снабжение от Ленэнерго, провели обследование, приступили к работам и пообещали, что до конца сентября порядок наведут.

Екатерина Дзюба

Фото пресс-службы ЛОЭСК