Первая медаль 47 региона на международном ринге

На состязаниях в Сербии, в городе Златиборе, восьмиклассница отправила соперницу в нокдаун и уверенно лидировала в бою. Но судьи отдали золото не российской спортсменке. Несмотря на судейское решение, для всех, кто видел бой, победа ленинградской девушки-боксера очевидна.

22 августа, в День Российского флага, в Гатчине чествовали юную спортсменку – первого призера соревнований международного уровня из нашего региона. Руководитель Федерации бокса Ленинградской области Сергей Воскресенский поздравил Александру Потапову и ее тренера Евгения Кобзева с высоким достижением.

«Этот результат – исторический для Федерации бокса Ленинградской области! Впервые спорт-сменка из нашего региона поднялась на европейский пьедестал почета, да еще в столь юном возрасте», – прокомментировал Сергей Воскресенский.

Александра Потапова тренируется в спортивной школе «Ямбург» в Кингисеппе. В этом году она стала серебряным призером Первенства России для спортсменов 13–14 лет. Попав на сборы в Подмосковье, в отборочном спарринге победила чемпионку, первый номер, и автоматически получила путевку на юношеское Первенство Европы для спортсменов 2011 года рождения, которое проходило в Златиборе с 21 по 27 июля.

В Сербии Саша выступала под Российским флагом и провела два боя. В первом одержала безусловную победу над девочкой из Молдавии. Во втором встретилась с Милицей Милошевич из Боснии и Герцеговины, которая была заметно выше рос-том. Саша послала ее в нокдаун, спортсменку привели в чувство и помогли продержаться все три раунда. Преимущество российской девушки-боксера – в красной форме, из «красного угла» – было видно даже дилетанту: рослая Милица держала глухую оборону под натиском нашей спортсменки, но, когда бой завершился, рефери, к удивлению российской команды, объявил победу «синего угла» и вздернул руку финалистки из Боснии и Герцеговины. Но и второе место на международных соревнованиях – огромное достижение для нашей землячки, которая только начинает спортивную карьеру. А копилка наград Федерации бокса Ленинградской области впервые пополнилась медалью с Первенства Европы.

Боксом 14-летняя Александра Потапова занимается всего полтора года, круто поменяв траекторию развития: из танцевального зала она перешла на боксерский ринг. Как ей удалось достичь таких результатов за столь короткое время? По словам тренера, у Саши хорошие характеристики в плане воспитания, культуры и дисциплины плюс отличные физические данные. Большую роль сыграл и тандем «тренер-ученик», потому что не каждый преподаватель может разглядеть в ребенке талант и раскрыть его, а главное – удержать самородок в спорте.

- Я сразу увидел, что с Сашиной конституцией можно применить ближний и средний бой, но для этого нужно постоянно быть в атаке – тут важен характер. И у Саши он есть, – говорит тренер-преподаватель, мастер спорта России по боксу Евгений Кобзев. – Я поставил ей технику, объяснил, показал – и дело пошло. «Ямбург» – школа с высокими достижениями, среди наших воспитанников много золотых медалистов, так что Саше есть с кем тренироваться. Сейчас ей удалось пройти полный круг соревнований – от Первенства Ленинградской области до Первенства Европы. По возрасту у нее первый юношеский разряд, среди юниоров это было бы уже звание мастера спорта. Но мы не гонимся за разрядами – у нас всё впереди!

Серебряный призер Первенства Европы по боксу – невысокая длинноволосая девочка в очках и строгом костюме. Истинный характер Александры проявляется на ринге, где страх и неуверенность несовместимы с победой. На ринг Саша выходит без очков – говорит, она и так отлично видит, куда бить. В бокс чемпионка Ленобласти пришла после волейбола и танцев: именно этот вид единоборства показался ей самым интересным. Родители не возражали и стали ее главными болельщиками.

- Сначала я очень волновалась, было непривычно, ничего не получалось, – признается Саша. – Боялась получить удар и получала, кровь носом шла много раз. А потом научилась защите, техника появилась. Сейчас, оглядываясь на прошлый год, вижу, насколько я выросла в этом спорте. На соревнованиях в Сербии в полуфинале у меня был бой с представительницей Молдавии: в первом раунде я чувствовала себя неуверенно, а потом успокоилась, собралась и отправила соперницу в нокдаун. На этом бой и закончился.

- В финале ты встретилась со спортсменкой из Боснии и Герцеговины, которой и отдали победу. Серьезная была противница?

- Ну, не то чтобы очень. В ближнем бою она ничего не понимает, хватала меня за голову… Я была практически уверена в победе.

- А тебе самой когда-нибудь приходилось бывать в нокдауне?

- Мне нет, и, я думаю, если как следует работать, стараться, в нокдаун не отправят.

Александра Потапова намерена связать свою будущую профессию со спортом. В ближайших планах – новые победы на соревнованиях Ленобласти, СЗФО и России, а потом – выбраться снова на Первенство Европы и взять реванш – занять, в конце концов, первое место.

Екатерина Дзюба