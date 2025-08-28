Народный фронт поздравил военных медиков с медиаэкранов страны

«Выражаю глубокую благодарность военным медикам, которые ценой своего здоровья, а зачастую и жизни, помогают солдатам покинуть поле боя с минимальными потерями. Военные медики – это люди, которые без страха и упрёка приходят на помощь. Спасибо им и Народному фронту, который всегда рядом. С праздником!», – рассказал российский боксёр, участник «Команды Путина» Дмитрий Кудряшов.

«Для нас, волонтёров, это самый ценный праздник, потому что каждый день мы бок о бок с военными медиками и знаем, сколько жизней они спасли и какой ценой. Мы бесконечно благодарны за то, что вы делаете, и будем сами делать всё, чтобы у вас был самый быстрый транспорт, самый лучший инструмент под рукой и максимальная защита каждого военного медика», – отметила представитель Народного фронта Юлия Зимова.

Видеопоздравления от Народного фронта увидели сотни тысяч жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Казани, Воронежа, Краснодара, Анапы, Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Кемерово, Оренбурга, Бузулук, Омска, Волгограда, Челябинска, Уфы. Акцию организовали при поддержке компании МАЕР.

Сбор продолжается. Присоединиться к сбору Народного фронта “Военные медики” можно на сайте “Всё для Победы!” или по QR-коду. На собранные средства закупаются автомобили для эвакуации раненых, багги, медицинское оборудование, лекарства и всё необходимое для работы эвакуационных групп в зоне СВО.