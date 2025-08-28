В Ленобласти продолжаются Дни сурдолога в рамках проекта «Врачи – Героям»

В Гатчине специалисты осмотрели пациентов, проживающих в Гатчинском округе, Волосовском, Лужском и Тосненском районах.



«Организация подобных узкоспециализированных осмотров для наших героев – инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Всего планируется шесть выездных диагностических мероприятий, это обеспечит возможность всем участникам спецоперации из Ленобласти до 1 сентября пройти необходимые консультации», — прокомментировал Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области.



«Здоровье тех, кто защищал Отечество – наш приоритет. Филиал Фонда «Защитники Отечества» приглашает всех, без исключения, ветеранов СВО записаться на осмотр в рамках Дня сурдолога, чтобы получить специализированную помощь и консультацию. Уважаемые ветераны, не откладывайте заботу о своем здоровье», — подчеркнула руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк.



Как принять участие?



Чтобы пройти углубленное медицинское обследование ветеранам СВО необходимо обратиться к своим социальным координаторам или позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 302-03-10.