Поддержка для студентов с детьми

Право на неё имеют семьи, где:

Обоим родителям (или единственному родителю) ещё не исполнилось 26 лет на момент рождения малыша.

Оба супруга являются студентами-очниками или очно-заочниками вуза или колледжа.

Хотя бы один из родителей зарегистрирован в Ленинградской области.

Ребёнок родился в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года, и актовая запись о его рождении произведена в ЗАГСе или МФЦ Ленобласти.

Важные детали, которые стоит знать:

Сумма солидная: 300 000 рублей выплачивается на каждого новорождённого.

Без проверки доходов: уровень заработка семьи не влияет на получение выплаты. Это право, а не пособие по нуждаемости.

Есть срок: подать заявление нужно успеть в течение первых шести месяцев с момента рождения ребёнка.

Для многих молодых пар, которые сегодня получают образование, такая сумма — возможность увереннее встать на ноги, создать фундамент для своей семьи и решиться на первенца или следующего ребёнка. Это не просто материальная помощь, а серьёзная инвестиция региона в своё будущее и в поддержку молодых, целеустремлённых семей. Это способ сказать: «Учитесь, создавайте семьи, рожайте детей. Мы вас поддержим».

Так что если ваш жизненный план выглядит как «диплом + семья», теперь он стал ещё привлекательнее. Учиться и растить детей стало проще. Помимо этой выплаты, в регионе для семей с детьми действует целый ряд других программ, например:

ранняя помощь: бесплатные занятия и консультации для детей до трёх лет; компенсация родительской платы за детсад; пособие на товары детского ассортимента; компенсация за наём жилья молодым семьям; компенсация за путёвки;

предоставление бесплатного питания для школьников из определённых категорий семей и многое другое.

Этот комплекс мер показывает, что поддержка семьи в 47-м регионе — это не разовая акция, а система. Полную информацию по каждой мере поддержки, условия получения и необходимые документы можно уточнить на сайте «Семья47.рф».