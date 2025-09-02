Где в Гатчине отключат воду?
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о плановом отключении холодного водоснабжения.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет что, в связи с производством работ по переключению водопровода на вновь проложенную в/линию по ул. К. Маркса: 03.09.2025г., 04.09.2025г. и 05.09.2025г. с 10:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
ул. К. Маркса, д. 46,48,50,52,52А,54,54А,55,56,57,61,61А,63,65,65А,65Б,65В;
ул. Урицкого, д. 22;
ул. Киргетова, д. 15А;
ул. Гагарина, д. 23.
