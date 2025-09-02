Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где в Гатчине отключат воду?

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о плановом отключении холодного водоснабжения.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет что, в связи с производством работ по переключению водопровода на вновь проложенную в/линию по ул. К. Маркса: 03.09.2025г., 04.09.2025г. и 05.09.2025г. с 10:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

ул. К. Маркса, д. 46,48,50,52,52А,54,54А,55,56,57,61,61А,63,65,65А,65Б,65В;

ул. Урицкого, д. 22;

ул. Киргетова, д. 15А;

ул. Гагарина, д. 23.