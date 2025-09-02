В Коммунаре наладили первое в РФ производство бумаги-основы для кальки

Общие инвестиции в создание нового производства превысили 1,2 млрд рублей, из которых 800 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития».

Инвестиции были направлены на комплексную модернизацию производственных и энергетических мощностей. Всего на предприятии было установлено 70 единиц нового высокотехнологичного оборудования. Благодаря этому фабрика впервые получила возможность производить бумагу с плотностью ниже 25 г/м² – ранее минимальной для предприятия. Это открывает новые перспективы: например, вскоре планируется наладить выпуск композитной бумаги 18 г/м².

Особо тонкая бумага глассин – бумажная основа, востребованная в этикеточном производстве и полиграфии. Фабрика планирует выпускать до 300 тонн глассина для кальки в год. Ранее в России такую бумагу не изготавливали, ее поставляли из стран Европы.

Декоративная бумага-основа для импрегнирования марки «Коммунар ИмпБейз» – это материал для последующей пропитки термореактивными смолами (меламиновой или фенольной). Такая бумага используется в производстве ламинатов HPL и CPL, мебели, кухонных столешниц, напольных покрытий и облицовочных панелей. Планируемый объем производства – до 6 тыс. тонн в год.

«Фабрика "Коммунар" благодаря привлечению финансирования от Фонда развития промышленности и модернизации производства осваивает новые для себя сегменты, сокращая выпуск крафтовой бумаги, которая раньше в большом объеме шла на экспорт. Наша ключевая стратегическая цель – импортозамещение европейского бумажного сырья. Так, мы первыми в России наладили выпуск специальной бумаги глассин для последующего изготовления кальки. Кроме того, мы разработали бумагу для импрегнирования, особенности технологии производства которой позволяют поставлять ее на рынок дешевле продукции конкурентов», – рассказал генеральный директор АО «Бумажная фабрика «Коммунар» Илья Шевелев.

Кроме того, предприятие нарастило выпуск бумаги для парафирования, бумаги для медицинских изделий и этикеточной бумаги. Ранее большая часть этой продукции поступала в Россию из стран Евросоюза и Китая. Совокупный объем производства этих видов специальной бумаги после выхода на проектную мощность составит до 3,6 тыс. тонн в год.

Всю бумагу изготавливают из отечественного сырья – смеси макулатуры и целлюлозы. Уровень локализации составляет 100%.

