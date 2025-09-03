3 сентября близко: на Авито в полтора раза выросли продажи дисков Шуфутинского

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» уже давно стала негласным символом прихода осени. И в этом году отсылающие к ней календари, а также диски исполнителя покупают еще активнее. Так, в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи дисков Шуфутинского выросли на 58%. В Ленинградской области поклонники творчества Михаила Шуфутинского могут приобрести виниловые альбомы исполнителя. Например, альбом «Тихий дон» 1992 года выпуска предлагается за 1500 рублей, а «Михаил Шуфутинский В Москве» 1991 года - за 1612 рублей.

Продажи календарей год к году выросли на 9%. Товары, имеющие отношение к исполнителю, за последний год в целом стали покупать чаще на 8%. Поклонники Шуфутинского и просто любители этого мема могут найти на площадке не только диски, пластинки и автографы, но и изделия ручной работы. В Ленинградской области, например, можно приобрести ростовую фигуру музыканта за 3300 рублей, а также аудиокассеты с его записями по цене 400 рублей.

Пресс-служба Авито по Северо-Западу