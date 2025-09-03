Лето с пользой: члены педагогического отряда «Сознание» подарили детям незабываемые каникулы

Студенты отработали в сумме около десяти смен в таких известных лагерях Ленинградской области, как: «Премьера», «Пионер», «Зеленый город», «Островки» и «Маяк». Каждая смена стала для сотен ребят уникальным событием, наполненным творчеством, играми, открытиями и морем положительных эмоций.

Командир отряда «Сознание», студентка Гатчинского государственного университета Эльвира Стан поделилась впечатлениями: «Наша основная цель — трудоустройство студентов — выполнена, а восторг детей от прошедших смен стал лучшей наградой. Работа вожатого подарила нам невероятные эмоции и бесценный опыт. Мы уже ждем следующих смен, чтобы подарить еще большему количеству детей радостные и незабываемые каникулы!»

Студенты не только применили на практике свои профессиональные знания, но и приобрели навыки, которые обязательно пригодятся им в будущем. Это лето стало яркой главой как в жизни детей, так и в биографии каждого члена отряда «Сознание».

Педагогический отряд «Сознание» всегда рад новым участникам! Узнать о том, как к нам присоединиться, можно в нашей группе https://vk.com/spo_soznanie.