Итоги года – без стресса

Самое главное – понять, зачем конкретно вам подводить итоги. Некоторые любят анализировать прошедшие месяцы, рефлексировать, отслеживать изменения и ставить новые цели. Подогревают это стремление и социальные сети: в последние дни декабря появляется множество «каруселей» с фотографиями или видео, где люди делятся своими достижениями. Складывается впечатление, что все вокруг так делают – и отсюда рождается мысль: «Значит, и мне надо».

Однако не всегда это истина. Чтобы понять свои настоящие желания, подумайте, почему вы захотели подвести итоги года? Что вы чувствуете при мысли об этом? И если достижения вызывают у вас грусть или чувство тревоги, вам не стоит заниматься их подсчетом.

Кроме перечисленных выше эмоций, вы можете испытывать зависть и одновременно обесценивать всё, чего смогли достигнуть. Например, в ленте социальный сетей у всех последние модели телефонов, путешествия и дорогая брендовая одежда. Конечно, даже если у вас не было таких целей, может стать неприятно. Кажется, что удача в уходящем году прошла мимо. Но это не так. Чтобы убрать тревогу, зависть, грусть, вам стоит вспомнить, какие цели вы поставили себе в начале года, что загадали под бой курантов. Сталкиваясь с чужими успехами, подумайте, подходит ли это вам, действительно ли вам важны эти вещи, или их ценность навязана красивой картинкой в соцсетях.

Если же вы не ставили в начале года никаких целей, то ругать себя абсолютно нечестно. Подумайте, планировали ли вы оценивать свои результаты в конце года? А цели, которые вы поставили, были искренне вашими, или это были навязанные вам тренды? Что вы получаете от чтения чужих достижений – вдохновение или злость на себя? Если чувства отрицательные, то лучше оградить себя от подобного контента и помнить о том, что вам действительно важно.

Обесценивание себя – работа нашего внутреннего критика. Это голос, который всегда ставит результаты работы под сомнение. Задушить этот голос совсем не получится, но можно с ним поработать.

Для начала попробуйте представить, как выглядит этот критик: на кого он похож, в какой он позе стоит или сидит, какой у него тембр голоса, какое выражение лица, во что он одет. Запишите все замечания от этого голоса. А после попробуйте встать на место заботливого и доброго друга. Переформулируйте сказанное критиком в поддерживающие послания. Перечислите все свои шаги и результаты, даже самые маленькие, которые вы совершили в этом году и которые ведут вас к желанной цели.

Теперь, когда критик утих и тревога отошла на второй план, можно подвести итоги. Для начала определитесь, на какие ценности вы опирались, думая о будущем, были ли они вам важны, или они навязаны извне. Вспомните, какие стоили планы в самом начале, были ли они у вас вообще. Насколько они реалистичные, четкие, достижимые? Как они сочетались с реальностью, в которой вы провели год? Проанализируйте свое состояние в течение года: в каком настроении вы чаще пребывали, были ли у вас стрессы, болезни, как они на вас повлияли. Отвечая честно, вы поймете, что вам важно на самом деле, а какие сферы охватывать вниманием не нужно.

Помните, что не нужно сравнивать себя с другими людьми. Можно проводить параллели только с собой из прошлого. Есть на эту тему очень хорошая фраза: «Будь лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие».

Не ругайте себя за неудачи – наоборот, выпишите, какие уроки вы извлекли из них. Подумайте, что нового вы узнали за этот год – наверняка многое.

Постарайтесь вспомнить, сколько хорошего вы сделали для ваших близких, для друзей и для самого себя – это тоже важно. Оцените, как за этот год изменились ваши ценности, на что сместился фокус вашего внимания. Может, вы стали больше времени уделять семье, или вы стали более квалифицированным специалистом, или вы стали внимательнее к себе. Обязательно отметьте, если в этом году освоили новое хобби, или нашли новое любимое кафе, или оказались в новом классном окружении и завели новые знакомства.

Попробуйте вспомнить, появилось ли у вас в этом году что-то, о чем когда-то могли только мечтать. У меня, например, появился советский перекидной календарь, о котором я грезила несколько лет.

Важно отметить и потери года. Отгорюйте их до конца, если это что-то грустное и болезненное. Или, наоборот, порадуйтесь, если смогли избавиться от чего-то плохого: от вредной привычки, от токсичных отношений, от мусора в самом дальнем углу на шкафу и т. д. Это нормально, когда из жизни что-то уходит.

Затем вы можете приступить к формулированию целей, планов на следующий год. Советуем делать это в январе, когда суета и стресс схлынет, а организм хоть немного отдохнет. А можете отказаться от планирования на будущий год – и это тоже будет хорошо и правильно.

Главное, поступить так, как комфортно вам.