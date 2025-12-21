В Ленобласти – проверка системы оповещения

В последние годы в разных районах Ленинградской области жители всё чаще и чаще видят цапель — причём не только привычного серого цвета, но и белого. У многих возникает вопрос, не альбиносы ли это? И откуда взялись эти белоснежные красавицы, ведь раньше их у нас не было!