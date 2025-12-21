В Ленобласти – проверка системы оповещения

Поиск на сайте
Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 22 декабря 2025 года с 10 до 12 часов будет проводиться проверка готовности системы оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

Рубрики:  Общество

По плану проводимой проверки задействуются телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, при этом по каналам телевидения с 10.43 до 10.44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик. 

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской области сохранять спокойствие.