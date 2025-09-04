Чистота вернулась в «Новинку»

Последняя суббота лета ознаменовалась масштабной акцией по уборке мусора на территории карьера "Новинка". Сотрудники Гатчинского лесничества, "Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области", волонтеры "РН-Северо-Запад", представители администрации Гатчинского района и неравнодушные жители садоводства "Чаща" объединились, чтобы вернуть этому живописному месту его первозданную чистоту.

За пять часов напряженной работы участникам субботника удалось собрать более 30 кубических метров мусора, продемонстрировав силу коллективного труда и заботы об окружающей среде.

Территория карьера, расположенная в живописном междуречье Ящеры и Кременки, является частью заказника "Север Мшинского болота". Вместе с федеральным заказником "Мшинское болото" они образуют уникальную водно-болотную систему, простирающуюся на десятки километров и играющую важную роль в регулировании рек Луга и Оредеж. Разнообразие ландшафтов – от лесов и болот до лугов и водоемов – создает благоприятные условия для обитания множества видов растений и животных.

Для знакомства с красотой этих мест Дирекцией ООПТ был разработан экологический маршрут "Лазурные воды" протяженностью 4 километра.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в этом значимом событии и внес свой вклад в сохранение природного наследия!