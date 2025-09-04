День воинской славы России: память о героях Второй мировой войны в Ленобласти

Этот день — один из самых важных в нашей истории, 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, что поставило финальную точку во Второй мировой войне. Самой кровопролитной и разрушительной войне в истории человечества был положен конец.

«Для нашей страны эта победа была особенно значимой. СССР вступил в войну с Японией, выполняя союзнические обязательства, и за короткий срок разгромил мощную Квантунскую армию. Это не только приблизило окончание войны, но и вернуло нашей стране ранее утраченные территории. Этот день — символ невероятного мужества и героизма миллионов людей, которые сражались за мир во всем мире. Мы помним тех, кто не вернулся с полей сражений, и благодарим тех, кто выжил, подарив нам будущее», — прокомментировала Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Светлана Журова.

Торжественно-траурные мероприятия состоялись во многих районах Ленинградской области. В Тосненском районе Депутаты Законодательного собрания Ленобласти от фракции «Единая Россия» Виктор Захаров и Владимир Бодягин, приняли участие в рабочей поездке главы администрации Тосненского муниципального района в Любанское городское поселение.

Депутаты почтили память воинов погибших в Великой отечественной войне и возложили цветы у памятника на Берёзовой аллее в Любане. Также поездка прошла по сельскохозяйственным и промышленным предприятиям Любанского городского поселения. Делегация ознакомилась с началом возведения стелы «Город воинской доблести» и оценили работы по благоустройству городского поселения. Сохранение исторической правды и патриотическое воспитание молодёжи — важные задачи народной программы «Единой России» и партийного проекта «Историческая память».

В 80-ю годовщину окончательного разгрома милитаристской Японии в Петербурге стартовал региональный этап всероссийской акции. Сейчас копия легендарного Знамени Победы находится на территории Ленинградской области: теперь оно начнет свое путешествие по городам и поселкам, расположенным на бывшей линии обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, где пройдут торжественные церемонии.

После завершения мероприятий в Ленинградской области эстафету примет Карелия.