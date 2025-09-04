«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»

«Диктант — это ещё один шаг в просвещении жителей нашей страны в аграрной сфере, особенно подрастающего поколения. Сегодня сельское хозяйство приобретает особое значение как в экономике Российской Федерации, так и в геополитической повестке. Агродиктант раскроет многогранность, мощь и потенциал сельского хозяйства, в том числе и для выбора будущей профессии», — отметил координатор партпроекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Планируется, что в акции, которая состоится с 8 по 12 октября, примут участие более миллиона человек — это школьники, студенты, сотрудники предприятий, представители органов власти.

«Ленинградская область с её богатыми традициями сельского хозяйства и мощным современным агропромышленным комплексом, уверен, не останется в стороне от такой масштабной и важной просветительской акции, как Всероссийский аграрный диктант. Для нашей области, которая является флагманом в области животноводства, птицеводства и аквакультуры, темы диктанта – растениеводство, животноводство, продовольственная безопасность – имеют практическое значение. Не сомневаюсь, что многие наши крупные сельхозпредприятия также могли бы стать отличными площадками для проведения диктанта, ведь это даст возможность показать подрастающему поколению, насколько современное, технологичное и перспективное сегодня сельское хозяйство. А студенты Аграрного университета и учащиеся наших агроклассов, которых в Ленобласти открыто за это время уже немало, смогут не только блеснуть знаниями, но и задуматься о будущей профессии на земле», — прокомментировал Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Яхнюк.

Вопросы подготовили более 40 специалистов отрасли. Для разных возрастов разработаны четыре уровня заданий. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту продукции АПК. Затронут и темы органического земледелия, агротуризма, продовольственной безопасности.

Агродиктант поддержали Минсельхоз России и ещё восемь федеральных ведомств, а также Россельхозбанк, Корпорация МСП, «Движение первых» и партнёры аграрной отрасли. Среди спонсоров проекта — ведущий экспортёр российского зерна группа ОЗК и агропромышленный холдинг «ЭКО-культура».

Акцию приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.