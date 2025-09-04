На благо Родины: о молодёжных инициативах форума «Ладога»

«Семнадцать человек на место — это выдающийся результат. Он говорит о том, что команда форума дорожит этой площадкой. Молодёжь чувствует искренность и идёт навстречу. Выбор своего пути сложен, но если вы опираетесь на традиционные ценности, которые наша страна ковала веками, будет гораздо легче преодолеть смятение. Желаю вам двигаться только вперёд. За вами не только будущее, но и настоящее», — обратился к организаторам и участникам заместитель руководителя Росмолодёжи Егор Литвиненко.

Форум объединил шесть площадок. На «Коде сообщества» участники разрабатывали методики по укреплению добрососедских отношений — простые, но действенные формулы доверия и сотрудничества. «Код Правды» подарил форуму восемь уникальных медиапродуктов, разоблачающих мифы и фейки о событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. «Код Памяти» стал местом, где оживают страницы истории и рождаются новые формы гражданско-патриотического воспитания. «Духовный код» дал участникам возможность обсудить, как сохранить и передать традиционные ценности в условиях современного мира. На «Коде воспитания» была представлена модель родительского собрания, превращающая формальное мероприятие в пространство открытого диалога. «Код Подвига» напомнил о значении добровольчества и сохранения памяти о героях. Многие из идей сразу же прошли проверку на практике — в рамках выездной программы в городе Луга. Там участники смогли увидеть, как их разработки откликаются у реальных людей.

«Форум "Ладога" демонстрирует, что молодёжь Северо-Запада не только сохраняет традиционные духовные ориентиры, но и предлагает современные формы их популяризации. Именно такие инициативы становятся основой для устойчивого развития регионов», — отметила председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Особое место в программе занял традиционный День Регионов. Это уникальное событие объединило руководителей органов власти 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. Гости форума приняли участие в туристическом квесте по региональной идентичности, высадили 15 туй в продолжение «Аллеи Героев», заложенной в 2022 году на территории оздоровительного объединения «Зелёный бор».

Кроме того, на панельной дискуссии «Путеводитель по жизни: ценностный выбор как основа» обсуждались актуальные вопросы информационной безопасности, противодействия фейкам и формирования устойчивой молодёжной среды.

Завершением дня стал формат «ГосСтарт.Диалог» — встреча участников форума с руководителями своих регионов. Молодые активисты получили возможность напрямую обсудить идеи, задать вопросы и представить инициативы.

Неотъемлемой частью форума стала защита проектов в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты. В этом году было подано 124 заявки. По итогам экспертного отбора и защиты проектов поддержку получили четыре социально-значимые идеи на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Так, Иван Кирсанов из Новгородской области получил 867 000 рублей на реализацию программы «Медиамастерская "Верста"». Она объединит 80 представителей медиасообщества Российский студенческих отрядов, которые разовьют профессиональные навыки в сфере медиа и работе в команде.

«Это была моя первая публичная защита грантов. Когда услышал своё имя со сцены — не поверил. Было очень неожиданно, так как мой проект он довольно узконаправленный, для представителей студенческих отрядов. Но я считаю, что он несёт большую ценность. Я сам работаю в медиасфере и мне важно, чтобы молодые специалисты, у которых ещё нет опыта, получили эту возможность здесь. Этот проект про то, чтобы молодые медийщики поработали с реальными заказчиками и оформили своё портфолио», — отметил он.

Также специальный приз в рамках грантового конкурса получила Софья Цирюльникова с проектом «История возможностей Бокситогорска». Её отметили новым смартфоном от партнёров форума — бренда iQOO.

Традиционно форум завершается добрыми делами. В этом году благотворительная акция «С теплом от Ладоги» была приурочена ко Дню знаний. При поддержке Союза писателей России и партнёров акции было собрано и передано более 250 книг для библиотек Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Руководители регионов Северо-Запада также внесли вклад, подарив библиотеке форума издания, отражающие духовно-нравственные ценности.

В этом году отмечается годовщина Победы в Великой Отечественной войне — событие, которое навсегда останется в сердцах нашего народа. Эта тема красной нитью проходит сквозь все дни форума. В финальный день на берегу озера участники собрались на особую церемонию — «Свеча памяти». На ней почтили подвиг советских и российских солдат, павших за Родину. Также на закрытии форума над участниками был развёрнут 20-ти метровый российский триколор.

Организаторами форума выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с губернатором Ленинградской области и Федеральным агентством по делам молодёжи. Форум реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».