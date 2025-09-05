Бизнес в Ленобласти включается в профессиональное образование

Участники пройдут двухэтапный отбор: сначала онлайн-тестирование с 1 по 28 сентября, затем очное испытание на заводе компании во Всеволожске с 1 по 15 октября.

Имена стипендиатов станут известны 31 октября 2025 года. Победители будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тыс. руб. в течение девяти месяцев.

Председатель комитета по труду и занятости региона Юлия Косарева подчеркнула важность инициативы: «Мы искренне рады, что региональные предприятия инициируют собственные профориентационные проекты для студентов. Это важный шаг к созданию более тесной связи между образовательными учреждениями и рынком труда. Такие проекты, как стипендиальная программа компании «Арнест Упаковочные Решения», не только помогают молодым людям лучше понять свои профессиональные интересы и возможности, но и способствуют знакомству с перспективами работы в промышленной сфере».

Генеральный директор компании Александр Исаев добавил, что стипендиальная программа направлена на поддержку талантливых студентов, которые увлекаются технологиями и видят свое будущее в работе на производстве. Для наиболее успешных участников предусмотрена возможность в будущем пройти оплачиваемую стажировку с перспективой трудоустройства.