Комитет образования Ленинградской области ответил на вопросы родителей

В ходе встречи родители узнали о совершенствовании региональной системы образования, изменениях нового учебного года, обновлении инфраструктуры, развитии психологического пространства и результатах реализации региональных проектов.

Кроме того, специалисты областного комитета образования вместе с руководителями районных комитетов и директорами школ ответили на вопросы родителей, в числе которых: организация подвоза обучающихся, использование мессенджера MAX, организации питания, ремонт школ, поступление в колледжи и техникумы, а также участие школ региона в апробации новой системы оценивания поведения учеников.

«Онлайн-собрания позволяют нам напрямую услышать родителей и дать ответы на самые актуальные вопросы. Это важный инструмент диалога, который помогает делать систему образования региона ещё более открытой и понятной», — отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Запись трансляции Ленинградского областного родительского онлайн-собрания доступна в сообществе комитета образования ВКонтакте по ссылке https://vk.com/video-189251017_456239813.