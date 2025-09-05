От чипсов из мха до иммерсионной экскурсии: как прошёл День регионов на форуме «Ладога»

Всего было семь станций, поделённых на несколько блоков. Национальная кухня и народные костюмы представлены на активностях, связанных культурой и историей округа. Участники попробовали необычные блюда и напитки на станции «Вкусы Северо-Запада»: чипсы из ягеля, взвар новгородских староверов, балтийские шпроты, греча в шоколаде и многое другое. А также по костюмам на моделях и диалектам определяли регион происхождения на площадке «Тайны наряда: угадай регион!».

Станции «Память поколений», «Дневник памяти» и «Наши Герои» посвящены событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Так, участники посетили обзорные экскурсии по экспозициям Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», парка «Россия — моя история», выставкам «Уголь Донбасса», «Без срока давности» и «Защитники Отечества».

«Сегодня, когда нацизм вновь расцвёл в странах Европы и на Украине, нам как никогда важно сохранять и передавать новым поколениям историческую память. Нельзя допустить новой войны с фашизмом и искажения фактов Великой Отечественной войны. Мы не должны забывать уроки мужества наших предков. И сегодня, пройдя станции, я увидел стремление молодого поколения защищать нашу историю и наши великие свершения», — поделился Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

На станции «Дневник памяти» участники образовательной площадки «Детский код памяти» форума «Ладога» представили иммерсионную экскурсию «Дорогами ополченцев».

«На первой станции мы перенеслись в первые дни Великой Отечественной войны. Иммерсионная экскурсия основана на дневниках офицера Красной Армии. Через наушники с нами говорили молодые голоса. Искренние. Эмоциональные. Ребята разыгрывали различные сцены по ходу движения. Без декораций. Это стало для меня большим потрясением. Я, хоть и не рождён в Санкт-Петербурге, прожил здесь много лет. Ленинградская битва — самое продолжительное сражение — оставило, как мне кажется, некий след в генетическом коде. И я это ощутил на себе. Не могу, например, выкинуть хлеб. Я оставлю его в кормушках для птиц, но не выброшу в помойку. Молодые ребята сегодня отдали дань нашей истории и подвигу предков», — рассказал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сразу после станционной игры началась панельная дискуссия «Путеводитель по жизни: ценностный выбор как основа». Почётные гости поделились своими историями по тематике форума, а представители площадок презентовали прототипы разработанных продуктов и получили экспертную оценку от представителей органов власти.

«Происходящее сегодня меня удивило. Я часто бываю в регионах на мероприятиях, но такого губернаторского состава одномоментно не видел нигде. Это уникальная работа, когда представители всего округа приехали на форум пообщаться с молодёжью, наполнить ребят ценностными ориентирами и помочь в развитии. Огромные слова благодарности большой команде "Ладоги" за то, что не первый год организуете это событие и привлекаете к нему всё больше молодых людей», — произнёс заместитель руководителя Росмолодёжи Егор Литвиненко.

Почётные гости также приняли участие в благотворительной акции «С теплом от Ладоги». Они подарили книги, которые отправятся в библиотеки Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Так, Александр Гуцан передал «Историю государства Российского» за авторством Николая Карамзина. Александр Дрозденко — сборник стихов Пушкина. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подарил книгу «Молодая гвардия. История подвига». Временно исполняющий обязанности Губернатора Новгородской области Александр Дронов — произведение «Новгородская земля: от оккупации к освобождению». Заместитель Председателя Правительства Республики Коми Екатерина Грибкова — сборник стихов Ивана Куратова. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин — роман «Война и мир» Льва Толстого. Первый заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова — книгу «Два капитана» Вениамина Каверина. Заместитель председателя Правительства Архангельской области Игорь Скубенко передал «Битву железных канцлеров» Валентина Пикуля.

Также в мероприятии «День регионов» приняли участие: губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, временно исполняющая обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, министр молодёжной политики Вологодской области Людмила Глебова, депутат Государственной Думы Светлана Жукова.

Организаторами форума выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с губернатором Ленинградской области и Федеральным агентством по делам молодёжи.

