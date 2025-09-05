От льгот до личной поддержки: как Ленобласть помогает защитникам и их семьям

«Сегодня для нас очень важно, чтобы каждый житель Ленинградской области понимал: лозунг «Всё для фронта, всё для победы» — это не просто слова. Это принцип, которым мы должны руководствоваться.

У нас 6 воинских подразделений, которые взяты под опеку регионом. Поступают заявки от других с просьбой о такой же поддержке со стороны Ленинградской области. Но, посещая части, я вижу, что военных больше волнует не столько помощь им, сколько помощь и поддержка их семей. Важно, чтобы семьи находились под заботой и поддержкой.

Ленинградская область — один из лидеров по объему поддержки. Для участников СВО у нас действует около 90 различных льгот, как материальных, так и нематериальных. Более того, мы разработали траекторию поддержки самих военнослужащих и их семей.

Но сегодня важно не только это. Не всё решается деньгами и льготами. Крайне важно, чтобы участники СВО и члены их семей чувствовали искреннюю заботу и поддержку жителей Ленинградской области. И наша с вами главная задача — совместными усилиями обеспечить им это чувство защищенности и поддержки государства и нашей Ленинградской семьи, Ленобласти-47», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Почетным гражданам региона о программах поддержки участников СВО и их семей рассказали вице-губернатор Ленинградской области по безопасности, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области, руководители фонда «Защитники Отечества», комитетов по социальной защите, образованию, здравоохранению, труду и занятости населения.

В Ленинградской области реализован комплекс мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 90 видов различных выплат, льгот, компенсаций и отраслевых услуг.

Структура комплекса мер поддержки включает 31 прямую выплату и компенсацию, 28 льгот и преференций, 32 услуги и иные меры. 57 мер из общего количества распространяются на членов семей участников СВО.

Меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей охватывают широкий круг отраслей и сфер деятельности: социальная сфера, образование и воспитание детей, труд и занятость, предпринимательство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, имущественная поддержка, льготы в сфере налогообложения, физическая культура и спорт, культурно-досуговая деятельность.